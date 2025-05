La vendita di solidarietà al nido Leoni. Raccolti fondi per il Santa Maria Nuova

Un pomeriggio all’insegna della solidarietà. Due giorni fa, dalle 15 alle 18,30, l’asilo nido ‘Alessandro Leoni’ di via Cesari a Scandiano ha ospitato una vendita di prodotti offerti da numerose aziende locali, il tutto coordinato dal comitato ‘Reggio in Salute’. L’iniziativa ha avuto un obiettivo preciso: raccogliere altri fondi per il reparto di medicina cardiovascolare dell’ospedale Santa Maria Nuova, diretto dal dottor Emanuele Negri."Con il ricavato acquisteremo nuovi televisori per il reparto", spiega Rita Storchi, organizzatrice e anima del comitato. "Già con la vendita precedente siamo riusciti a comprare le staffe e due televisori. Abbiamo continuato con questa nuova iniziativa e, in futuro, ci sarà anche una presentazione pubblica e un’inaugurazione ufficiale con la direzione sanitaria".

Il supporto dell’amministrazione comunale è stato decisivo. "Sono stata contattata direttamente dal sindaco Nasciuti – racconta Storchi – perché desiderava che Scandiano collaborasse con Reggio in Salute. Ha partecipato a diverse nostre iniziative e mi ha dato carta bianca. È uno dei pochi ad averci creduto davvero, e questo evento porta anche la sua firma".

Elia Biavardi