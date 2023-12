La vera cucina nipponica nelle ricette di chef Makoto

Arriva un’assoluta novità ad arricchire il menu del ristorante Sagami, specializzato in cucina originale giapponese, a Reggio in viale Olimpia 2.

Fra le portate autunnali sono da ora disponibili le innovative ricette dello chef internazionale Makoto Isaij - San, che esaltano finezza, maestria nel combinare i sapori e freschezza proprie di una cucina rinomata a livello mondiale.

Martedì 5 dicembre chef Makoto - San ha presentato alcuni suoi piatti, a cominciare dagli antipasti, che interpretano prima la carne e poi il pesce nella maniera nipponica. Si è cominciato con la degustazione del Nagoya Miso Kushikatsu, spedini di cotoletta di maiale alla giapponese, con salsa di miso, seguiti dall’Ebi Mayo, gamberi in salsa poke – maionese, salsa piccante e salsa al sesamo. Due perfetti modi per entrare in confidenza con la cucina dell’Estremo Oriente. Abbiamo apprezzato la croccantezza del maiale e la combinazione della salsa piccante con i gamberi, che ne hanno enfatizzato il sapore. Piatto principale, il Pirikara Curry Tsukemen, zuppa calda al curry giapponese con cipollotto e carne di maiale macinata piccante, servita con soba fredda, uovo, cipollotto, strisce di bamboo e alga nori.

Provate a chiudere gli occhi e riapriteli al primo boccone, con la soba intinta nella zuppa calda e avvolta dai profumi delle spezie. Potrete dire di avere addentato un po’ di Giappone. Dulcis in fundo, il Taiyaki, ovvero il differente modo di intendere il dessert nella cultura nipponica, rispetto alla nostra. Due frittelle sovrapposte di farina di grano, uova e miele, farcite con una deliziosa marmellata di Azuki, i rinomati fagioli rossi dolci. Ingrediente indispensabile nell’arte pasticciera del Sol Levante. Il tutto racchiuso nella forma di un simpatico pesciolino. Tipico, infatti, della cultura orientale, l’utilizzo di forme che rimandano al mondo del design, della pittura e dei manga nell’impiattamento.

Chef Makoto, 45 anni, è Ceo di Sagami Italia, dove ha profuso un’arte appresa in giovane età nei ristoranti della sua città, Nagoya. Makoto - San reputa l’Italia una seconda patria, dopo l’esperienza a Expo 2015. Sagami è nato a Nagoya nel 1970 e propone Soba, Udon e Nagoya-Meshi. Ma non basta. Perché la Soba è alimento noto per il suo alto valore di salute, con le alghe, e insieme contribuiscono alla reputazione del Giappone, che vanta un’aspettativa di vita fra le più alte al mondo. Sagami usa la Manten – Kirari, varietà di Soba ricca di Rutina, in grado di prevenire malattie cardiache, arteriosclerosi e ipertensione. Intanto chef Makoto San fa sapere di essere un ammiratore della cucina reggiana, e di gradire moltissimo i cappelletti in brodo.