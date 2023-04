La vera disabilità è negli occhi di chi guarda

Cosa significa essere ipovedenti? Non poter vedere il colore di un fiore, non poter ascoltare la colonna sonora del proprio film preferito…A farci riflettere su questa tematica così delicata sono venuti a trovarci nei giorni scorsi Annamaria e Stefano, sportivi non vedenti, che hanno vinto tantissime gare nazionali e internazionali in atletica leggera. Entrambi, che hanno difficoltà visive e percepiscono i suoni con fatica, sono venuti in classe accompagnati dal professore di ginnastica per raccontarci la loro storia. Annamaria è diventata ipovedente dopo alcuni anni dalla nascita a causa di una malattia genetica. Inizialmente ha reagito molto male, chiudendosi in sé stessa, senza volere incontrare nessuno, amici e parenti compresi. Dopo un primo momento di sconforto, trovatasi davanti a un bivio, poteva decidere se continuare a piangersi addosso o risollevarsi e vivere appieno la vita. Ad aiutarla è arrivato lo sport. Annamaria ha scoperto l’atletica ed è diventata una grande atleta paraolimpica. Ogni giorno continua a scendere sulla pista ad allenarsi.

"Non è facile – racconta Annamaria – ma lo sport è stata la mia salvezza e oggi continuo a combattere".

La storia di Stefano è simile. Da sempre amante dello sport, promessa del calcio, era ricercato dai migliori club italiani di serie A. La sua vita era perfetta, fino a quando, all’età di 24 anni, a causa di una malattia ha perso la vista. Era sconvolto, ma invece di rimanere ‘a dormire sul divano’ ha deciso di continuare a praticare sport, cambiando disciplina, e conducendo una vita il più normale possibile. Ha gareggiato anche alle Paralimpiadi di atletica, finora non ha vinto nessuna medaglia, ma ha ottenuto altri premi a livello internazionale.

Ad accompagnare Annamaria e Stefano c’erano anche Nicholas e Giuseppe, volontari e amici dei due atleti che gareggiano e si allenano con loro. I normovedenti hanno un ruolo fondamentale nella corsa, perché l’atleta cieco non può oltrepassare la corsia e deve arrivare al traguardo senza cadere. Durante l’incontro ci hanno fatto vedere le corde che usano per coordinarsi, legandosi. Questo incontro ci ha insegnato che non bisogna abbattersi davanti alle avversità della vita, e che davanti degli ostacoli non bisogna fermarsi, ma impegnarsi a superarli facendo vedere al mondo le nostre abilità e le nostre capacità. Molte associazioni di volontariato sostengono e si occupano di sport per i disabili, perché riconoscono quanto esso sia importante. La disabilità è intesa dalla maggior parte delle persone come una limitazione o una perdita, ma in verità è solo un modo diverso di vedere la vita. L’ unica disabilità è l’incapacità lieve, media o grave di avere rapporti con sé stessi, con gli altri e con la realtà. Essere speciali significa riuscire far diventare il tuo punto debole il tuo punto di forza. La vera disabilità è negli occhi di chi la guarda.

Elia Minarvini, Emma Zanni, Andrea Briselli, Jennifer Muca, Matvii Babii; disegno di Rebecca Parmeggiani, II D