La Veroni premia i dipendenti che si spostano in bici

L’azienda Veroni di Correggio rinnova il suo impegno verso la sostenibilità con l’adesione a "Veroni Bike to Work". Fino al 3 ottobre 2025 il progetto promuove il cambiamento culturale tra i dipendenti dell’azienda verso una mobilità più green. Nella precedente edizione, i 38 lavoratori iscritti al progetto hanno percorso 23 mila km a piedi o in bici nel tragitto casa-lavoro-casa, con oltre diecimila viaggi completati e oltre tre tonnellate di C02 risparmiate. Il programma "Bike to Work" consente ai dipendenti di registrare gli spostamenti casa-lavoro (compresi quelli per la pausa pranzo verso la mensa aziendale) tramite l’app Wecity, che calcola le emissioni risparmiate. Anche quest’anno, per ogni chilometro percorso in bicicletta o a piedi, i partecipanti riceveranno un incentivo venti centesimi con un massimale di 40 euro al mese, erogato in un’unica soluzione a fine anno. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada, promuovendo il benessere e la salute del nostro team e allo stesso tempo riducendo l’impatto ambientale della nostra azienda", commenta Guido Veroni, amministratore delegato dell’azienda.