La versione del Cai: "L’umiltà della rinuncia. Ragazzi, state a casa"

Dopo i due interventi di soccorso dello scorso fine settimana, uno sul Ventasso e l’altro sul Cusna, il dibattito sulla sicurezza in montagna e sull’eventuale introduzione di un pagamento per alcuni interventi di emergenza si è riacceso. Tra coloro che si sono espressi sulla questione c’è anche Stefano Ovi, presidente del Cai (Club Alpino Italiano) reggiano, che sottolinea l’importanza della consapevolezza e della preparazione prima di affrontare la montagna, soprattutto in condizioni invernali.

"Il socio Cai ha un’assicurazione che copre i costi del Soccorso Alpino, anche se in Emilia-Romagna non serve perché il soccorso è gratuito", spiega Ovi. Tuttavia, il punto non è solo economico, ma anche di responsabilità: "Bisogna far entrare nella testa delle persone che essere soccorsi mette in pericolo anche i soccorritori". E proprio in merito all’intervento di domenica sul Cusna, Ovi evidenzia la fortuna dei due sciatori coinvolti nella valanga: "Si sono salvati perché nelle vicinanze erano presenti altri scialpinisti, ben attrezzati e preparati nelle tecniche di autosoccorso. Non si resiste molto tempo sotto la neve".

La consapevolezza resta un tema centrale, soprattutto quando le condizioni meteorologiche sono mutevoli. "In certe situazioni servirebbe avere l’umiltà della rinuncia. Con una nevicata in atto e le temperature in rialzo, mettersi a fare un’uscita di scialpinismo è pericoloso e di fatto la valanga è caduta", osserva Ovi. Il bollettino valanghe di sabato pomeriggio indicava un pericolo moderato (giallo), ma domenica era già salito ad arancione.

"Quando si vedono cambiamenti meteo rapidi ancorché previsti – al rifugio Battisti tra la notte di sabato e la prima mattina di domenica sono caduti circa 50 centimetri di neve – è ovvio che bisogna prestare attenzione. Diversi nostri gruppi Cai hanno rinunciato a uscire quella mattina proprio per questo motivo".

Sul tema del pagamento degli interventi di soccorso, Ovi ritiene che una regolamentazione sia necessaria: "Personalmente, credo che far pagare almeno una parte degli interventi sia giusto. Bisogna prendere spunto dalle altre Regioni, dove prima di chiamare i soccorsi ci si pensa due volte, perché se è per una leggerezza arriva un conto salato".

In questo senso secondo Ovi, il caso del Cusna è emblematico per un’altra ragione: "L’intervento era doveroso, ma sarebbe stato meglio se quegli scialpinisti non fossero andati in quel punto. Quel pendio è famoso per essere particolarmente ripido. Ogni anno ci sono valanghe in quel tratto".

Da anni il Cai lavora sulla formazione e la prevenzione, cercando di diffondere una cultura della sicurezza in montagna: "A volte bisogna adottare la filosofia della rinuncia e della consapevolezza dei propri limiti. Noi del Cai organizziamo corsi con decine di istruttori proprio per questo, per insegnare come affrontare l’ambiente montano con rispetto e preparazione".

e. b.