La versione della Uil: "L’economia arranca. E manca una visione della città del futuro"

Roberto Rinaldi, segretario provinciale Uil, qual è la situazione del mondo del lavoro a Reggio Emilia dal suo osservatorio?

"Continuiamo a registrare tensioni nel mondo metalmeccanico con realtà locali e multinazionali che fanno fatica a riposizionarsi in un mercato globale sopraffatto dal dumping. Ciò vale anche per i settori della moda e dell’agroalimentare dove l’impatto dei dazi sarà ancora da valutare ma nei quali pesano anche i mancati investimenti di Max Mara e la fuga di Inalca dopo l’incendio. Poi c’è l’ambito legato al turismo e al terziario in generale che arranca; troppe le zone grigie e le situazioni di lavoro sottopagato. Registriamo la fuga dei dipendenti dell’apparato pubblico (sanità, scuola, enti locali...) per via del costo della vita, troppo sbilanciato rispetto ai salari".

C’è una giusta risposta di welfare e servizi adeguati?

"Secondo noi è parziale. Il sotto-finanziamento al fondo sanitario e della non auto sufficienza sta spingendo le persone a curarsi dal privato, andando a gravare ulteriormente sulle tasche di pensionati e lavoratori. Manca una rete più efficiente di politiche abitative ’convenzionate’, che diano risposte a un diritto fondamentale. Anche l’efficienza scolastica nel segmento 0-6 è da migliorare: molte persone scelgono di non avere figli in quanto non sarebbero in grado di garantire loro una vita dignitosa, pesano anche le rette degli asili".

Come sono i rapporti dei sindacati con l’amministrazione?

"Si naviga a vista. Il Patto per il lavoro regionale sul territorio di fatto non è mai stato declinato e questo sicuramente non aiuta. C’è stato un solo incontro, tra l’altro alla presenza del vice Presidente della Regione, Vincenzo Colla, ma nient’altro. Abbiamo proposto un contratto sociale al fine di mettere in fila criticità e possibili soluzioni per accompagnare Reggio in questa transizione sociale ed economica che vive una fase molto complicata. Ma non vediamo una risposta adeguata. Tra qualche giorno discuteremo il bilancio previsionale, potrebbe essere una ghiotta occasione per indirizzare le politiche a favore di chi è in difficoltà".

Giovani, sicurezza lavorativa e sul lavoro, quali scenari?

"Sono ancora tanti i giovani, soprattutto laureati, che vanno all’estero. La mancanza di prospettive di carriera, un welfare di comunità migliore, salari adeguati e condizioni di lavoro più snelle sono i principali motivi che li spingono ad andar via. Chi resta si deve accontentare di una situazione che, nella maggior parte dei casi, è fatta di un salario di ingresso basso e contratti di lavoro precario (per circa l’80%). Sicurezza sul lavoro: abbiamo constatato che sono in forte aumento gli infortuni in itinere. Come Uil proponiamo di avviare una grande campagna informativa attraverso assemblee sindacali, al fine di ’rispolverare’ il codice della strada. Ovviamente la cultura della sicurezza deve continuare ad avere residenza anche nelle scuole".

I nodi caldi sui tavoli dei sindacati: parliamo del trasporto pubblico locale e della questione Seta. A che punto sono le trattative?

"Seta paga lo scotto di una gestione manageriale poco trasparente, gli autisti sono allo stremo e continueremo a stare al loro fianco per ridar loro dignità. Per risolvere i problemi serve un piano di rilancio di Seta, aggiornato, dato che i punti di quello presentato un anno fa sono stati disattesi. È ovvio però che così non si può continuare specie se la Regione porta avanti il progetto della Società unica del trasporto pubblico locale: a oggi Seta ne uscirebbe con le ossa rotte".

Cosa manca a Reggio dal punto di vista economico e sociale?

"Una visione di città del futuro. Mi chiedo sempre come mai dal punto di vista turistico e attrattivo questa città non riesca a rilanciarsi, nonostante ci sia la stazione Av e situazione anche sportiva che attira migliaia di persone. Noto anche un appiattimento dell’imprenditoria indigena, Reggio è stata per decenni volano dell’economia italiana, ciò era dovuto a una forte intesa tra imprenditori e politica lungimirante. Bisognerebbe ripartire da questo, parlandosi di più e socializzando scelte che tengano conto del benessere di tutti".

b. s.