La versione dell’Ausl: "Sanzioni in via di recupero. Non ci sono stati ritardi"

"Per gli anni 2023-2024 tutta l’attività è ancora in fase di elaborazione; pertanto, non si è ancora provveduto a iscrivere a ruolo i crediti". Così l’Azienda Usl di Reggio risponde alla richiesta di chiarimento sui dati relativi all’anno 2023, che - secondo il report della Corte dei Conti - sembravano non evidenziare somme riscosse per le sanzioni legate a prestazioni sanitarie prenotate e non disdette. L’Ausl precisa che "per alcune prestazioni non sono ancora state ultimate tutte le fasi, pertanto l’importo riscosso non può essere considerato definitivo". Tuttavia, l’Azienda comunica che, rispetto a un importo da riscuotere nel 2023 di circa 2,15 milioni di euro, sono già stati incassati oltre 1,6 milioni. Un dato che, secondo quanto riferito, risulta "in linea con gli anni precedenti" e che conferma la continuità delle attività di recupero.

Ogni anno, l’Azienda incassa circa 13 milioni di euro dai ticket sanitari: "12 milioni vengono riscossi immediatamente grazie al pagamento da parte dei cittadini, mentre circa 1 milione non viene pagato e si provvede al recupero", viene precisato. Il processo di recupero prevede diverse fasi: verifica della sussistenza del credito, invio dell’avviso bonario, quindi - in caso di mancato pagamento - messa in mora tramite raccomandata. Se nemmeno a quel punto il cittadino salda il dovuto, si passa al recupero coattivo. "Nel caso in cui, anche a seguito della costituzione in mora, non sia stato effettuato alcun pagamento si procede all’iscrizione a ruolo dei crediti". Per l’anno 2023 e 2024, l’attivazione della fase coattiva non è ancora avvenuta, proprio perché l’elaborazione è ancora in corso. Al momento, secondo i dati comunicati dalla stessa Azienda, risultano ancora da incassare per il 2023, oltre 560mila euro; mentre sono oltre 797mila quelli per l’anno 2024.

Per rendere più efficace e veloce la procedura, dal 2023 l’Azienda si è dotata di nuovi strumenti digitali per l’invio degli avvisi, con l’obiettivo di ridurre tempi e costi di gestione. Un altro fronte rilevante è quello delle mancate presentazioni agli appuntamenti sanitari senza disdetta, per cui la legge regionale prevede una sanzione pari al ticket anche per gli esenti. "Chi non disdice o non sposta la prenotazione con un anticipo congruo è tenuto al pagamento di un importo pari al ticket più le spese di spedizione", ricorda l’Azienda. La norma regionale, introdotta nel 2016, è tornata pienamente in vigore dopo la sospensione dovuta alla pandemia. Prevede la disdetta dell’appuntamento almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata. Il sabato e le festività dei santi patroni sono considerati lavorativi.

"Fin da prima del 2016 l’indice di mancate presentazioni dei cittadini reggiani è sempre stato abbastanza contenuto rispetto allo scenario nazionale – sottolinea l’Ausl – e con l’introduzione della norma, nel tempo si è giunti a un indice di abbandono inferiore all’1%". Nel 2023, su oltre 922mila prenotazioni, le mancate o tardive disdette sono state 12.918. Nel 2024, con 952mila prenotazioni, sono scese a 10.478. L’Ausl attribuisce il risultato a strumenti di reminder via sms, chiamate dirette per alcune tipologie di prestazioni e gestione attiva delle agende. Infine, l’Azienda invita a non confondere i concetti di sanzione e mancata prestazione: "E’ errato equiparare le sanzioni per tardiva disdetta a mancate presentazioni", si legge nella nota.

y. r.