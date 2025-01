La vertenza. L’americana Dana mette in vendita anche l’ex Brevini

C’è molta attenzione, da parte di sindacati e istituzioni pubbliche, sull’operazione annunciata da Dana, multinazionale americana del settore automobilistico, che ieri ha confermato al ministero delle Imprese l’intenzione di cedere la divisione off-highway, cui fanno capo in Italia dodici stabilimenti produttivi e le sedi legali, tra cui la Brevini Motion System Italia di Reggio, insieme ad altre sedi a Rovereto, Arzignano (Vicenza) e a Rivoli.

"Appezziamo che il Governo e le Regioni interessate abbiano espresso la volontà di seguire la vicenda per la sua rilevanza, considerato che impatta ben 3.800 lavoratori. Valuteremo positivamente potenziali acquirenti industriali con piani che garantiscano le fabbriche e la occupazione. Viceversa contrasteremmo acquisizioni che dovessero apparire come meramente speculative o comunque come penalizzanti per gli stabilimenti italiani", avvisano i rappresentanti dei lavoratori dei sindacati Fiom, Fim e Uilm.

"Confidiamo – aggiungono le sigle del metalmeccanici – che le istituzioni vigilino attentamente sulla vicenda e soprattutto facciano sentire la loro voce alla capogruppo, per la tutela dei legittimi interessi dei lavoratori e dell’occupazione nel nostro Paese".

I sindacati sottolineano poi "la necessità di proseguire il confronto in sede istituzionale non appena ci saranno delle novità e di farlo naturalmente in una unica sede per tutto il gruppo, chiedendo alla direzione aziendale un atteggiamento di trasparenza e di proficuo dialogo".

Da segnalare come la multinazionale statunitense ha sedi sparse in diverse regioni d’Italia, dal Piemonte fino alla Puglia. Anche le istituzioni si stanno dimostrando impegnate nel seguire questa vicenda. La Regione Piemonte, attraverso la vicepresidente Elena Chiorino, che è anche assessore al Lavoro, esprime soddisfazione per la tempestività con cui il Governo ha convocato i rappresentanti della società Dana per ottenere spiegazioni in merito alla cessione di un segmento aziendale. Solo in Piemonte sono circa 1800 i lavoratori direttamente interessati dal futuro assetto delle attività ora gestite da Dana. Altri ottocento sono i lavoratori occupati in Trentino. "È fondamentale – dichiara Elena Chiorino – che il management comprenda che le istituzioni sono al fianco dei lavoratori, pretendendo trasparenza e chiarezza, auspicando la totale prosecuzione della produzione industriale".