La Via Crucis di Valla nel santuario de La Verna

In questi giorni di festività pasquali è aperta la mostra dedicata alla Via Crucis di Serafino Valla, allestita alla sala espositiva del santuario francescano de La Verna, luogo di fede molto importante, dove San Francesco d’Assisi ricevette le stimmate nel 1224.

Un riconoscimento ulteriore per l’arte di Serafino Valla, artista reggiano nato a Luzzara nel 1919 e scomparso a Reggiolo nel 2014. Valla, uomo di fede, nella sua ricerca artistica aveva sempre indagato sull’uomo, in rapporto col Divino e la natura, sul mistero della vita, realizzando opere sacre.

Dopo la sua morte, le quindici stazioni della Via Crucis sono state esposte in varie occasioni: nel 2018 al Museo Cervi a Gattatico, nel 2021 al museo di San Giovanni degli Agostiniani a Fivizzano. In precedenza le opere erano state esposte nella Chiesa della Concezione di Guastalla e nel 1984 alla Festa dell’Oratorio a Reggiolo, ricevendo la visita e l’apprezzamento dell’allora vescovo Camillo Ruini.

Serafino Valla ha dipinto la sua Via Crucis negli anni Ottanta, nel suo stile personale, guidato dall’istinto. Solo al termine della stesura delle tavole si accorse di aver vestito il Cristo col saio francescano.

Serafino Valla iniziò a dipingere negli anni Sessanta per un’esigenza esistenziale: uomo di fede, aveva sempre raffigurato opere a tema sacro. La sofferenza per Valla era il tema reale della vita, una sofferenza che diventa salvifica, perché porta alla luce un messaggio di speranza. Una speranza che si evidenzia nella sua Via Crucis nella stesura della XV Stazione, la "Resurrezione", che solitamente non è rappresentata nelle chiese.

Antonio Lecci