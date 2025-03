"La via del Volto Santo sarà patrimonio dell’Appennino"

Sala gremita ieri al castello di Canossa per l’incontro (voluto dal Comune di Canossa, il Parco Nazionale, Parchi dell’Emilia Centrale, la Diocesi e l’Associazione Via Matildica del Volto Santo) dedicato al progetto di valorizzazione dell’intero cammino: un investimento di 605mila euro, cofinanziato dal Ministero del Turismo, che prevede il completamento di parte del tracciato già realizzato tra Canossa e San Pellegrino in Alpe.

Di fronte ad una sala stracolma di persone che hanno seguito con grande attenzione ed interesse l’illustrazione del percorso del progetto, oggi giubilare, sono intervenuti l’architetto Walter Baricchi sui luoghi del percorso e la coordinatrice del Parco nazionale Alessandra Curotti che ha detto fra l’altro: "Questo percorso giubilare passerà alla storia, resterà per sempre un itinerario per il territorio che attraversa, in particolare l’Appennino".

Il Presidente del Parco Nazionale dell’Appennino, Fausto Giovanelli: "La Via Matildica del Volto Santo diventerà un patrimonio vivo e permanente di grande valore del territorio appenninico. Mantova e Lucca sono punti di partenza e di arrivo che arricchiscono la conoscenza e la frequentazione dei nostri territori per i quali si aprono nuove opportunità".

Particolarmente interessato anche don Giordano Goccini che ha affermato: "In questo prezioso patrimonio c’è Matilde di Canossa, ma anche il preziosissimo sangue del Volto Santo di Cristo, Reliquie di un enorme valore religioso".

L’incontro di Canossa segue quelli di Gazzano e di Toano, in coincidenza con la presentazione della fiera ‘Fa la il cosa giusta’ di Milano.

Settimo Baisi