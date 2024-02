"La via Emilia bis diventi obiettivo comune"

"Gli oratori di alto livello invitati a Calerno dal Sindaco Perucchetti la settimana scorsa hanno ben chiarito i ruoli di ogni ente coinvolto nel processo di realizzazione della via Emilia bis: non basta battere i pugni sul tavolo a noi più vicino per realizzare un’opera così complessa e costosa. Ci vuole lungimiranza, perseveranza e credibilità e non credo di peccare di immodestia nel dire che la nostra parte politica ha queste caratteristiche più di altre".

Eva Coïsson, capogruppo di ’Sant’Ilario Futura’ in consiglio comunale, fa il punto sulla cosiddetta via Emilia bis.

"Nel Piano Regolatore del 2000 abbiamo pianificato per la prima volta il tracciato della Via Emilia bis come la intendiamo oggi, a nord della ferrovia. Mentre, tra chi oggi protesta con sdegno perché l’opera non è ancora stata realizzata, c’è chi, nel 2010, criticava l’uso dei fondi Tav per costruire il primo stralcio a Sant’Ilario, chi negli anni ha schernito le nostre raccolte di firme per chiedere altri finanziamenti e deriso la recente realizzazione della rotonda di innesto della futura Via Emilia bis sulla SP111 a Calerno".

"Quando 5 anni fa abbiamo nuovamente inserito nel nostro programma elettorale la via Emilia bis, non era quindi una novità per noi – afferma Coïsson – ma una conferma del nostro impegno storico, unito ad una particolare attenzione alla mitigazione ambientale, all’assoluta inedificabilità lungo il tracciato (che sarà riconfermato nel Pug di prossima realizzazione), alla riqualificazione della via Emilia storica, alla valorizzazione del trasporto pubblico e della mobilità dolce (su cui ci siamo già impegnati finanziando un progetto di ciclabile che è in buona posizione nella graduatoria del bando regionale)".

La capogruppo difende il lavoro svolto: "In questi cinque anni ci siamo mobilitati con incontri pubblici, relazioni e confronti con gli altri enti, abbiamo proposto e approvato ordini del giorno che hanno convinto da un lato la Regione ad inserire l’opera come opera prioritaria tra le proprie richieste ad Anas e dall’altro la Provincia a creare un tavolo di lavoro tecnico congiunto, che sta portando in queste settimane all’aggiornamento del piano di fattibilità del tratto reggiano".

Poi, la replica alle critiche giunte dalla minoranza: "Oggi, Alternativa Civica insiste nel dire che appellarsi ad ANAS vuol dire “buttare la palla in tribuna” e allontanare l’obiettivo: non lo è forse di più continuare a dire che la competenza è provinciale, quando il Presidente stesso della Provincia ha chiarito, numeri alla mano, che l’opera non è alla portata di questo ente? La variante di Calerno, secondo l’ultimo aggiornamento fatto dai tecnici della Provincia, ammonta a quasi 15 milioni di euro (oltre 50 milioni per arrivare a collegarsi con la nuova tangenziale di Reggio), a fronte di meno di 10 milioni di euro l’anno, compresi quelli europei, per la gestione ordinaria e straordinaria di tutte le strade della provincia. Anche la variante di S.Ilario, attualmente di competenza provinciale, è stata finanziata all’epoca solo per un decimo con fondi provinciali, ma è stato possibile realizzarla solo poiché sono stati intercettati fondi statali legati alla costruzione della linea ferroviaria ad Alta Velocità; anche questo tratto evidentemente passerà ad Anas nel momento in cui la continuità della strada fino a Reggio la renderà una vera alternativa alla via Emilia storica".

Aggiunge Coïsson: "Continuare a dire – come fa Alternativa Civica – che Anas non deve mettere un soldo sulla variante alla Via Emilia, avvicina o allontana l’obiettivo della realizzazione della nuova strada, proprio nei mesi in cui il Ministero sta decidendo su quali investire, tra le priorità indicate dalla Regione? L’obiettivo è liberare Calerno (e anche Gaida, Cadè e Cella) dal traffico o dare addosso a S.Ilario Futura e al Pd? Se vogliamo essere davvero concreti, dobbiamo unirci subito come comunità per chiedere che il primo stralcio da realizzare sia quello reggiano – da Sant’Ilario a Corte Tegge – e che abbia la priorità nella prima programmazione quinquennale che è oggi sul tavolo di Anas. Purtroppo, la posizione di Alternativa Civica denuncia l’incapacità di trovare una sintesi in una compagine talmente eterogenea da non essere in grado di assumersi una responsabilità neanche nei luoghi in cui politicamente potrebbe farlo, dimostrando non solo incapacità di governo, ma addirittura di proposta".