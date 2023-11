E’ stata presentata ieri mattina la "Via Matildica del Volto Santo", un percorso turistico, storico e culturale da Mantova a Lucca, che passa anche dal territorio reggiano. A palazzo ducale di Guastalla si sono ritrovati autorità locali, ma anche specialisti in percorsi turistici, che hanno fornito indicazioni sulle particolarità del percorso, che vuole favorire l’attrazione turistica di un territorio con potenzialità in tal senso, soprattutto per la presenza del fiume Po, dei suoi argini, dei suoi monumenti.

E’ stata anche l’occasione per presentare il progetto "Il Po oltre la riva" della Bacchi Group, per valorizzare la Baita della golena del fiume. Sperando che non debba restare un "sogno nel cassetto" o un progetto che, come molti altri di cui si è parlato negli ultimi decenni, sia destinato a restare incompiuto.