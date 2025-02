La Via Matildica ora è ’cammino giubilare’

È pronto ad accogliere migliaia di pellegrini in occasione del Giubileo 2025 lo storico cammino Mantova-Lucca della ‘Via Matildica del Volto Santo’, ufficialmente riconosciuta come uno dei percorsi giubilari più prestigiosi d’Italia. Sindaci dell’Appennino e presidente del Parco Nazionale, orgogliosi di accogliere questa opportunità, stanno lavorando sul percorso giubilare, curato sul piano religioso da don Giordano Goccini presidente dell’associazione ‘Via Matildica dal Volto Santo’.

Al riguardo sabato 8, alle 15, nella sala parrocchiale della canonica di Gazzano di Villa Minozzo, si terrà un incontro di approfondimento e opportunità per le comunità e i territori attraversati da questo storico cammino. L’evento è organizzato dal Comune di Villa Minozzo, in collaborazione con il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e l’Associazione Via Matildica del Volto Santo. Su di essa insiste un importante progetto di valorizzazione dell’intero cammino, per un valore complessivo di 605 mila euro, cofinanziato dal Ministero del Turismo col bando destinato ai cammini religiosi che prevede interventi per completare una parte del tracciato già realizzata da Canossa a San Pellegrino in Alpe.

In particolare, è previsto l’adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico di immobili pubblici per la ricettività; il miglioramento dei percorsi con la posa di 150 cippi miliari in arenaria; la promozione turistica, la promo-commercializzazione e comunicazione del percorso.

Don Goccini, presidente dell’Associazione Via Matildica del Volto Santo: "La Via Matildica è uno dei 7 cammini giubilari di quest’anno santo. È nata in sordina nel 2015 in ricordo del 9° centenario della morte di Matilde quando, con un gruppo di giovani, decidemmo di tornare a percorrerla, seguendo la linea dei possedimenti matildici. Un tempo contrassegnato da una religiosità quasi scontata, ma che ci ha lasciato segni molto importanti e che oggi ha ancora qualcosa da dire in una società laicizzata e secolarizzata che ha relegato Dio alla sfera privata delle persone".

Il sentiero di Via Matildica del Volto Santo si estende da Mantova a Lucca passando per Reggio. Lungo 285 chilometri, lambisce le pianure del Po, attraversa le colline e le montagne dell’Appennino Tosco-Emiliano e arriva fino alle valli della Garfagnana.

Nel corso dell’incontro sono previsti interventi di Giuliano Cervi, Alessandra Curotti e Fausto Giovanelli, presidente del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, che concluderà l’iniziativa.