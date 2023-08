La viabilità tirata a lucido Riasfaltati 22 chilometri

Si è conclusa tra giovedì e venerdì notte, con l’intervento in via della Repubblica a Rivalta, la prima fase del piano asfalti 2023, varato dal Comune. Un restyling della viabilità che ha richiesto l’investimento totale (e straordinario) di 7,5 milioni.

Ad oggi sono state 31 le strade coinvolte nei lavori di ripristino della pavimentazione, pari a circa 143mila metri quadrati di superficie trattata e a quasi 22 chilometri di strade rimesse completamente a nuovo (considerando una larghezza media della carreggiata di 6,50 metri).

Per essere d’intralcio il meno possibile, gran parte dei cantieri si è svolto di notte e, nella maggioranza dei casi, si è dovuto procedere a smantellare il vecchio manto stradale prima di “stendere” il nuovo.

Le strade oggetto di questa manutenzione straordinaria "sono per lo più tra quelle di maggiore importanza per la viabilità cittadina – riferisce il Comune –. Per questo motivo diversi interventi sono stati eseguiti in orario notturno, per non intralciare il traffico automobilistico".

Il ’secondo round’ arriverà a breve: i lavori infatti riprenderanno a fine agosto, precisamente il 21 agosto. La manutenzione proseguirà indicativamente fino a ottobre "per arrivare a oltre 35 chilometri asfaltati tra strade principali, di quartiere e piste ciclabili", ricorda sempre l’Amministrazione.