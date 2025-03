La Vianese cerca il rilancio sul campo del Rolo

Rush finale per tutti i campionati dilettantistici che vivono l’ultimo mese e mezzo di gare (ore 14.30). Sestina di derby reggiani, tutti affascinanti, fra Eccellenza e Promozione: fari puntati nella Bassa per lo scontro fra un Rolo deciso a conquistare almeno i play-out e la Vianese che deve riscattare il pari casalingo subito in rimonta allo scadere dal Salso per restare a contatto col duo di testa Nibbiano-Correggese. Fra gli ospiti ex di turno il guardiano Della Corte e il fantasista Malivojevic, mentre è indisponibile il difensore Zinani squalificato.

Quasi ultima spiaggia al "Torelli" per lo Sporting Scandiano, penultimo, che deve assolutamente battere il Fabbrico per schivare la penultima piazza che fa rima con retrocessione diretta. In serie utile da 5 turni, l’Arcetana insegue altri punti pesanti in chiave salvezza sul terreno dell’inguaiato Colorno, senza il baby Grillenzoni fermato dal giudice sportivo.

In Promozione spareggio play-off nella sfida fra un Vezzano reduce da due ko in stecca e il Bibbiano/San Polo, guidato in attacco dal baby ex di turno Rozzi, che ha pagato caro il ko casalingo con l’attuale capolista Pontenurese. Contro l’ormai tranquillo Boretto, la Bagnolese insegue un hurrà per tenersi a distanza di sicurezza dalla zona calda. Secondo derby consecutivo per Sammartinese e Castellarano, entrambe in trasferta: i neroverdi si misurano nella sentita sfida con la Riese, mentre i rossoblù provano a ripartire al "Gottardi" contro il Casalgrande in un match a tinte rossoblù.

In Prima categoria si chiude un’intensa settimana da tre impegni per la FalkGalileo che insegue l’impresa al "Borelli" contro i leader della Virtus Correggio. Spettatrice interessata la Virtus Libertas che deve piegare una Solierese tornata in lizza per i play-off. Dopo l’inatteso capitombolo di Corlo, la Rubierese rende visita alla Campeginese impegnata nella corsa salvezza. Punti pesantissimi per la sopravvivenza in palio fra Boca Barco e Daino Santa Croce, mentre il Guastalla deve mettere a segno il blitz sul Campogalliano per rientrare in zona play-off.

In Seconda categoria attesi gol e spettacolo al Maracanà fra Carpineti e Fellegara: per i locali è l’ultima chiamata per insidiare l’argento degli ospiti avanti di 9 lunghezze.

Il riepilogo Eccellenza: Borgo San Donnino (45)-Correggese (61); Colorno (23)-Arcetana (33); Rolo (25)-Vianese (56); Sporting Scandiano (22)-Fabbrico (33); Virtus Castelfranco (0)-Brescello Piccardo (47). Promozione. Girone A: Bagnolese (34)-Boretto (42); Bobbiese (58)-Luzzara (41); Castellana Fontana (44)-Masone (31); Sannazzarese (28)-Montecchio (38); Vezzano (47)-Bibbiano/San Polo (50). Girone B: Baiso/Secchia (48)-Colombaro (25); Campagnola (57)-Montombraro (30); Casalgrande (40)-Castellarano (53); Riese (44)-Sammartinese (33). Prima categoria. Girone B: Atletico Bibbiano Canossa (37)-Casalese (34); Langhiranese (49)-Barcaccia (14); Team Traversetolo (51)-Quattro Castella (31). Girone C: Boca Barco (30)-Daino S.Croce (29); Campeginese (22)-Rubierese (42); Campogalliano (43)-Guastalla (40); Madonnina (38)-Atletic Progetto Montagna (21); Original Celtic Bhoys (19)-Corlo (18); Povigliese (32)-Viadana (31); Virtus Libertas (47)-Solierese (39); Virtus Correggio (53)-FalkGalileo (43). Seconda categoria. Girone D: Fc 70 (19)-Reggiolo (34) a Calerno; Novellara (52)-Reggio Calcio (9); Rubiera (27)-Virtus Mandrio (42); S.Faustino (29)-Virtus Bagnolo (15); Saxum United (32)-S.Ilario (26); Virtus Calerno (28)-Santos 1948 (14). Girone E: Boiardo Maer (23)-Real Casina (31); Carpineti (37)-Fellegara (46); Casalgrandese (23)-Cerredolese (28); Puianello (17)-United Albinea (42); Roteglia (23)-Montecavolo (24). Terza categoria. Fogliano (26)-Invicta Gavasseto (19); Plaza Montecchio (34)-Collagna (21); Rivalta (38)-Gatta (30); Sporting Cavriago (52)-Coviolo (26); Sporting Tre Croci (34)-Ramiseto (16); Vetto (36)-Biasola (20).