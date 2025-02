La Vianese insacca e vince al 92°. Il Fabbrico espugna Arceto

ARCETANA0FABBRICO1

ARCETANA: Giaroli, Ceci (33’ st Pederzoli), Grillenzoni, Bassoli (19’ st Puglisi), Brevini, Barbati, Laamane (1’ st Borsari), Ferrari R., Kashari (32’ pt Messori), Caniparoli, Elatachi (37’ pt Fiorentini). A disp. Cammarota, Teocoli, Pagliani, Ferrari M. All. Borghi.

FABBRICO: Auregli, Guerri, Calabretti (19’ st Andolina), Tamagnini, Scappi, Budriesi, Traorè, Koni (43’ st Barbieri), Zampino, Lari, Pedrazzoli (33’ st Minelli). A disp. De Prisco, Gibertoni, Albertini, Sabattini, Beltrami, D’Ambrosio. All. Galantini.

Arbitro: Rossi di Forlì.

Rete: 21’ Zampino.

Note: espulsi al 36’ pt Brevini (A) per fallo da ultimo uomo e al 47’ st mister Galantini (F) per proteste. Ammoniti Puglisi (A), Calabretti, Budriesi e Scappi (F).

Un gol di Zampino, ex di turno, regala 3 punti d’oro al Fabbrico, che sbanca di misura Arceto: l’attaccante punge al 21’ con un diagonale chirurgico, poi i padroni di casa restano in 10 per il "rosso" a Brevini e non riescono a riagguantare la sfida.