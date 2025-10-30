La Vianese mette la terza. Anche il Fabbrico s’arrende

Serata di turni infrasettimanali ieri (Eccellenza, Promozione e girone D di Seconda).

Partiamo dall’Eccellenza: la Vianese (24 punti) ha centrato sul campo del Fabbrico (10), proprio al 92’, la terza vittoria consecutiva. Decisivo il gol di Vaccari all’ultimo respiro. Vianese a -1 dal primo posto.

D’orgoglio il Campagnola (7) i rosanero sono in ripresa e hanno acciuffato il pareggio al 94’ sul campo del forte Atletic Cdr Mutina (15). È finita 3-3 e i reggiani erano sotto per 3-1 fino all’80’: reti dei modenesi di Cuoghi, Fantastico e Panzanato, mentre per il Campagnola Vasile, Vezzani e allo scadere il gol del pari. Il Brescello/Piccardo (16) ha impattato per 1-1 sul campo del Salsomaggiore (6), con reti di Iaquinta per i locali, e pareggio di Mastaj.

Ossigeno per il Rolo, mentre momento nero dell’Arcetana: 2-1 per il Rolo con doppio Habib (per i biancoverdi non basta Tosi). In campo anche la Promozione.

Nel girone A perde per 1-0 il Boretto (14): per il Terme Monticelli (14) ecco il gol di Bacchini al 43’. Esulta il Luzzara (17) con una vittoria contro il Colorno (18) con gol di El Adnani (80’) e di Tinterri con un rigore al 93’. Crolla in trasferta il Bibbiano/San Polob (15), addirittura per 5-2 sul campo della Langhiranese (16). Non basta la doppietta di Bruschi di fronte ai gol di Rolli (addirittura tripletta), Giacopinelli e Anarfi. Pari con un punto a testa tra Vezzano (6) e Bagnolese (9): i gialloblù avanti con Melloni, poi al 36’ ecco il pari rossoblù con Abbatiello. Perde il Montecchio (19), al terzo kappaò consecutivo. Sul campo del Futura Fornovo Medesano (18) decide tutto un rigore di Bedotti al minuto 80. Nel girone B, invece, vittoria del Castellarano nel derby sul campo del Baiso/Secchia. Due a zero con le firme di Travagliati e del solito bomber Rizzuto.

Il Masone fa il colpaccio sbancando il campo della Sammartinese con un successo per 2-1. Le reti sono di Jocic e Valmori, mentre arriva troppo tardi (89’) il sigillo neroverde di Ametta. Vince di misura lo Sporting Scandiano sul Casalgrande, nella sfida tutta rossoblù. Il gol del decisivo 1-0 è di Giorgi al minuto 69. Colpaccio anche della Riese che sbanca per 2-1 il campo della Virtus Correggio. Per i rossoneri a segno Mazzoli e Fontanesi, mentre ai correggesi non basta il gol dal dischetto di Santini.

Si è giocato per l’8ªᵃ giornata, invece, nel girone D di Seconda categoria. Il Carpineti ha vinto per 2-0 in casa con la Casalgrandese con gol di Falbo e Caputo, uno per tempo. Bene anche la Borzanese che vince per 2-1 contro gli Original Celtic Bhoys, ai quali non basta Sidibe. A valanga il Montecavolo sull’Mt 1960. Addirittura 5-1, con la manita dei bianconeri (tra i marcatori Bettuzzi e Benassi). Non basta il gol iniziale agli ospiti di Graziano. Il Real Casina fa il colpaccio in casa contro il lanciato Vetto: decide tutto un rigore di Taullau a cinque minuti dal novantesimo. Bene anche il Rivalta che supera per 3-1 la Saxum United. I gol sono di Brugnano, Cappa e Ghirardini, mentre alla Saxum ecco il gol della bandiera nel finale di Garimberti. In vetta colpo importante del BoMa Fellegara che supera l’Atletic Progetto Montagna con un gol di Bondavalli alla fine.