"La videosorveglianza c’è nei i condomini..."

... Altro punto che mi ha lasciato molto perplesso è il fatto che nonostante i musei sono stati rinnovati due anni fa, l’edificio ha un sistema di allarme ma non di videosorveglianza. Le questioni che mi pongo sono queste ora, forse non si dà spesso troppa importanza al valore economico delle cose, mentre si tralascia e non si dà abbastanza risalto all’importanza culturale e storica? Inoltre, quanti edifici o anche abitazioni private conoscete con un sistema di videosorveglianza al giorno d’oggi? È davvero incredibile che un palazzo così importante e con all’interno tantissime opere di valore, ne sia sprovvisto anche dopo i recenti lavori.

Bruno Brenno Ferrari

(docente alle scuole superiori

e presidente di Reggio Calling APS, associazione giovanile culturale del territorio reggiano)