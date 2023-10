"La villa, i libri, le letture. Un presidio di quartiere"

Dopo averne percorso le stanze, oggi, lasciandosi guidare fino al parco del Tasso, sua estensione ideale e naturale, possiamo asserire che non c’è modo migliore di far rivivere un’antica dimora di campagna, Villa Cougnet, che quello di trasformarla in biblioteca del quartiere, e della città. L’edificio che ha mantenuto lo stile neoclassico negli esterni e in alcuni dettagli all’interno - da non perdere ‘gli affreschi che ridono’ - ha una storia lunghissima da raccontare, rintracciabile in vari supporti. Nel Settecento era la ‘villa dello Zappello’ e la facciata si riferisce al gusto tardo barocco. Dai conti Capiluppi passò nel 1880 a Carlo Cougnet, che la ottenne per 38.800 lire. Il nipote Armando, grande appassionato di ciclismo, è l’ideatore e co-fondatore del Giro d’Italia, nato nel 1909 da una sua intuizione, quando ancora le due ruote si chiamavano velocipedi.

E’ il 1983 l’anno che collega la storia al presente, quando il bene viene acquisito dal Comune. Fortemente voluta dai residenti, la Biblioteca Santa Croce che qui ha sede è stata aperta a fine 2003 e conta oggi oltre 24.000 volumi. Si affaccia su via Adua, baricentro del quartiere, ed è luogo di riferimento di Nati Per Leggere, programma di promozione della lettura sorto dall’alleanza fra bibliotecari e pediatri per favorire l’abitudine della lettura dai primi mesi di vita. Curatrice delle attività culturali è Alessandra Ferretti, anima della biblioteca.

Alessandra, com’è il rapporto fra quartiere e biblioteca?

"Vivo molto il territorio e confermo che c’è una rete di dialogo costante fra tutti i soggetti coinvolti, associazioni, scuole e luoghi di confessione religiosa: qui hanno sede oratorio Don Bosco, moschea, tempio indù, chiesa evangelica. E anche adesso con Stu Reggiane si è stabilita un’attenzione al quartiere. Università, Meccatronica, le industrie che verranno, arena Rcf, bosco urbano, fino a ponti e stazione di Calatrava, formano una proiezione interessante dei nuovi percorsi della società. Questo è possibile soltanto con l’attenzione alle persone che ci vivono. E questa è la sfida della biblioteca".

Come coinvolgete i nuovi cittadini?

"Stiamo creando un tessuto che connette storia locale con l’eco-museo. Lo percorriamo con i bambini delle scuole, costruendo identità e appartenenza all’area nordest, che abbraccia Mancasale e Massenzatico. Il problema sono i trasporti. Siamo a chilometri da tanti ragazzi che vorrebbero raggiungerci".

Biblioteca S. Croce è la sede di riferimento di Nati per Leggere. Come si conquistano i lettori più piccoli?

"E’ proprio in corso un rilancio del progetto NpL e in questo senso la pandemia è stato uno spartiacque. C’è un investimento maggiore nella fascia dei piccolissimi. Un riportare il progetto alle origini, allo 0-6 anni, coinvolgendo le famiglie dei bimbi ai nidi".

In che modo?

"Si era innestata una confusione nelle persone riguardo la narrazione e la lettura. Vorremmo evidenziare che un conto è la narrazione, che può essere animata e coinvolgere soggetti in vari tipi di abbellimenti e allestimenti, un altro la lettura. In questo caso entra in gioco il rapporto fra genitore e bambino: ogni genitore deve avere la fiducia in sé e leggere al proprio bambino. Molti si attendevano narrazioni dai volontari con effetti. La lettura non è questo".

Poi c’è il parco…

"Le letture per i bambini si svolgono nell’emiciclo fuori la biblioteca. La natura partecipa".

Tra le vostre attività brilla la Penny Wirton, scuola di lingua italiana gratuita per stranieri. Ha buoni riscontri?

"Esistono 60 scuole Penny Wirton in Italia, fondate da Eraldo Affinati, che ebbe una geniale intuizione. La maggior parte di loro è formato da straniere che hanno voglia di conoscere la nostra lingua. Il valore aggiunto della nostra sede, è che il rapporto è 1:1, relazionale. Non siamo un’aula".