La Vimi Fasteners in Romagna con l’impegno dei dipendenti

Sono diverse le imprese reggiane che hanno inviato aiuti in attrezzature, beni di prima necessità, ma anche con operai da impiegare nella pulizia di strade ed edifici nelle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna. Anche la Vimi Fasteners, azienda di Novellara, ha messo a disposizione persone e mezzi per spalare fango e per altre operazioni. Marco Sargenti, ceo di Vimi Fasteners, ha risposto alla richiesta di aiuto con una quarantina di dipendenti.

A loro è stato concesso un giorno di ferie extra e la disponibilità di pullman e mezzi aziendali per mettere in campo concretamente un piano di aiuto. Hanno operato a Forlì. La squadra di Vimi Fasteners è stata accolta dalla Protezione civile locale. E’ stata predisposta una tabella di marcia, smistando i volontari tra abitazioni e locali come magazzini, musei ed abitazioni, per rimuovere il fango o ripulire arredi e oggetti.