Alla conquista del mercato americano. L’azienda reggiana Vimi Fasteners, con il suo quartier generale nella zona industriale a Novellara, punta all’espansione commerciale oltre oceano. L’amministratore Marco Sargenti è infatti convinto della "necessità di entrare nel mercato della prima potenza industriale al mondo, dopo che ha acquisito il controllo totale della Vimi Fasteners Inc. con sede nella Carolina del Nord, un avamposto attivo dal 2019 per la distribuzione di prodotti per il fissaggio ad aziende impegnate nei settori delle macchine industriali e dell’automotive". La penetrazione commerciale europea vantata dall’azienda favorisce dei nuovi benefici anche negli Usa. Ora si attende di valutare i risultati e l’aumento del volume d’affari per migliorare la presenza negli Stati Uniti e ricercare nuovi distributori locali. Convinto della bontà di questa scelta pure il presidente Fabio Storchi, ritenendo che non si possa restare fuori dalla "chiamata delle sirene americane": "Gli Usa – conferma – pur con pregi e difetti, restano sempre la prima potenza industriale al mondo, rappresentando obiettivo importante per ogni società che voglia espandere il mercato".