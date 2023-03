La Vimi Fasteners si espande Acquisita la torinese Filostamp

La società Vimi Fasteners, leader in progettazione e produzione di organi di fissaggio ad alto contenuto ingegneristico con sede a Novellara, cresce ulteriormente con acquisizioni esterne. Il cda ha sottoscritto l’accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Filostamp, società di Alpignano (Torino) attiva da oltre 40 anni nella produzione di viteria, bulloneria e specializzata nella realizzazione di sistemi di fissaggio customatizzati.

Filostamp ha chiuso il 2022 con ricavi per circa 8 milioni, in linea con l’anno precedente. L’acquisizione ha un valore di 10 milioni di euro e sarà pagata completamente entro aprile 2027. E’ stata resa possibile da un finanziamento di cinque milioni di euro da parte del socio di maggioranza Finregg per il pagamento della prima tranche di 5,1 milioni di euro, mentre i restanti 4,9 milioni saranno in gran parte pagati attraverso la cassa presente in azienda e con i flussi di cassa futuri generati dalla stessa Filostamp.

Tra gli obiettivi dichiarati c’è pure una espansione sul mercato internazionale, in particolare in America.