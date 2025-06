La violentò dopo la chat. Condanna a 4 anni e mezzo

Quattro anni e mezzo. È la condanna inflitta ieri col rito abbreviato a un giovane residente a Reggio, all’epoca dei fatti 27enne, per una violenza sessuale che lui avrebbe consumato su una 14enne. I fatti contestati sono avvenuti a Suzzara (Mantova), nel maggio 2023. Secondo la ricostruzione accusatoria, i due si sarebbero conosciuti via Internet. Dopo un periodo trascorso dialogando sui social, si sono incontrati nel paese in provincia di Mantova. Il 27enne, senza precedenti e con un lavoro, avrebbe invitato la 14enne, studentessa di prima superiore, a salire sulla propria auto per fare un giro e chiacchierare.

Ma nel giro di pochi minuti lui avrebbe portato la macchina in un luogo isolato e avrebbe abusato di lei. L’adolescente ha subito trovato il coraggio di raccontare l’accaduto ai genitori, poi sono scattate la denuncia e la visita all’ospedale. La giovane ha seguito un percorso di sostegno psicologico e poi nel gennaio 2024 è comparsa davanti al giudice per le indagini preliminari di Mantova dove ha raccontato quanto avrebbe subito dal 27enne.

L’indagato era stato dapprima collocato in custodia cautelare in carcere a Mantova, poi ai domiciliari. Grazie al ricorso presentato dal proprio legale era tornato in libertà, ma un nuovo ricorso da parte della Procura lo aveva riportato ai domiciliari. Nel tribunale di Mantova, davanti al giudice dell’udienza preliminare Chiara Comunale, ieri il pubblico ministero ha chiesto 4 anni e 8 mesi condanna.

La giovane si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Elisa Sabbadini. Il gup ha deciso una condanna di 4 anni e mezzo più 10mila euro di provvisionale alla parte civile (a fronte di una domanda di 30mila euro di cui la metà di provvisionale). Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

Alessandra Codeluppi