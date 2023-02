La violenza di genere e la necessità di educare "Sconvolti dai fatti di cronaca che leggiamo"

Un desiderio per il 2023: basta violenza sulle donne. "E’ mia moglie e la picchio quando voglio". Queste sarebbero le parole pronunciate da un uomo residente in montagna, dopo aver picchiato per l’ennesima volta la compagna all’ottavo mese di gravidanza. La notizia è l’ennesima dimostrazione di quanto la violenza domestica sia comune. Spesso non viene neanche denunciata e si sottovalutano le prepotenze dei mariti e dei padri su mogli e figli. In classe, abbiamo affrontato la tematica più volte, cominciando dalla ricorrenza del 25 novembre, la giornata mondiale in difesa delle donne. Abbiamo guardato un documentario sulla convenzione di Istanbul e abbiamo scoperto che l’Onu ha scelto questa data per commemorare l’assassino delle tre sorelle Mirabal. Donne rivoluzionarie, originarie della Repubblica Domenicana, uccise perché difendevano i loro diritti. In seguito, abbiamo sfogliato l’albo illustrato sulla "Dichiarazione dei diritti delle femmine", promosso da Amnesty International. Con parole semplici e giocose vengono declamati i diritti di tutti, senza alcuna distinzione di genere. Soltanto se fin dall’infanzia bambini e bambine vengono trattati ugualmente, verrà sconfitta davvero l’idea di superiorità degli uomini sulle donne. "Bisogna denunciare e non sottovalutare anche i piccoli segnali": dice Ginevra. "Sono davvero dispiaciuto per l’ultima condanna a morte pronunciata in Iran contro una giovane ragazza, solo per aver bruciato la foto di alcuni esponenti del regime": afferma Arianna. "Io sono allibita dall’idea di non poter più studiare. Pensare che le donne non possono più andare all’Università a causa di una dittatura è vergognoso - dice Luiza. - La scuola è un diritto, l’unico vero modo per difenderci". Perché proprio a scuola si educano i futuri mariti e padri.

Classe III A

Disegno di Allegra Tagliati