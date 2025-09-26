Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
ReggioEmilia

CronacaLa Virtus Correggio ricorda Roberto Lodi
26 set 2025
DAMIANO REVERBERI
Cronaca
La Virtus Correggio ricorda Roberto Lodi

La Virtus Correggio ricorda Roberto Lodi. Domani, a partire dalle 15, il PalaSanpro di San Prospero di Correggio ospiterà la 1ª edizione del torneo giovanile dedicato all’allenatore della società biancoblu, scomparso nell’aprile scorso a soli 59 anni. La società ospitante affronterà l’Heron: un incrocio non dettato dal caso, ma dal fatto che Lodi fosse residente proprio a Bagnolo. Nel pomeriggio si sfideranno le varie squadre dei due settori giovanili: dapprima, alle 15, le Under 13, seguite alle 16,30 dalle Under 14, mentre alle 18 sarà la volta delle Under 18 (foto). Tutte le partite si giocheranno sulla distanza dei 4 set, e, al termine, sarà dichiarata vincente chi, tra Virtus e Heron, avrà conquistato il maggior numero di parziali. Alle 19,30 l’amichevole tra la Seconda divisione femminile Virtus, portata alla promozione proprio da Lodi e dove gioca la figlia Giulia, e il Correggio Volley. "Ricordiamo un uomo che ha lasciato un segno indelebile sia a livello sportivo che in termini di valori, abnegazione ed esempio", il commento del presidente della Virtus Correggio, Mario Dazzi.

