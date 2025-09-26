La Virtus Correggio ricorda Roberto Lodi. Domani, a partire dalle 15, il PalaSanpro di San Prospero di Correggio ospiterà la 1ª edizione del torneo giovanile dedicato all’allenatore della società biancoblu, scomparso nell’aprile scorso a soli 59 anni. La società ospitante affronterà l’Heron: un incrocio non dettato dal caso, ma dal fatto che Lodi fosse residente proprio a Bagnolo. Nel pomeriggio si sfideranno le varie squadre dei due settori giovanili: dapprima, alle 15, le Under 13, seguite alle 16,30 dalle Under 14, mentre alle 18 sarà la volta delle Under 18 (foto). Tutte le partite si giocheranno sulla distanza dei 4 set, e, al termine, sarà dichiarata vincente chi, tra Virtus e Heron, avrà conquistato il maggior numero di parziali. Alle 19,30 l’amichevole tra la Seconda divisione femminile Virtus, portata alla promozione proprio da Lodi e dove gioca la figlia Giulia, e il Correggio Volley. "Ricordiamo un uomo che ha lasciato un segno indelebile sia a livello sportivo che in termini di valori, abnegazione ed esempio", il commento del presidente della Virtus Correggio, Mario Dazzi.