La Virtus stravince e ringrazia la Povigliese

Turno infrasettimanale ricco di spunti tra la Prima e la Terza. Nel girone B di Prima categoria solo 0-0 tra Barcaccia (4) e Il Cervo (9), coi reggiani ultimi e ancora senza vittorie.

Pari anche tra Quattro Castella (12) e Atletico Bibbiano Canossa (10): 1-1 con Bove per i locali e Tognoni per l’Atletico.

Nel girone C la copertina non può che essere della Povigliese (11): il gol di Panaro basta per battere 1-0 quella che era la capolista, il Campogalliano (16).

La nuova regina è, ora, la Virtus Correggio (18), che ringrazia: netto 4-1 sul campo della Solierese (13) grazie a Berselli (doppio), Benevelli e Lugli (per i modenesi Ghedini).

Buona gara dell’ultima della classe Atletic Progetto Montagna (3), alla prima gara dopo il cambio mister (fuori Mattia Ferretti dentro, per ora, Luca Crovi, soluzione interna): 2-2 con la Rubierese (13). Prima gol biancorosso di Remigini su rigore, poi rimonta bismantovina con Lamia e rigore di Guidetti, e al 94’ la beffa rubierese col pari di Iossa.

Due gare senza reti: 0-0 tra Viadana (9) e Boca Barco (12) e tra FalkGalileo (14) e Madonnina (9).

Sospiro di sollievo per la Campeginese (6) che centra la prima vittoria: blitz per 3-1 sul campo del Corlo (9) grazie a Benatti e alla doppia di Tagliavini (per i modenesi Manfredini).

Torna al successo il Daino Santa Croce (9) superando per 2-1 gli Original Celtic Bhoys (3): sigilli di Bucci e Manzotti che rimontano Diouf. Sale al 2° posto, agganciando il Campogalliano, il Guastalla (16): 2-1 nel big match con la Virtus Libertas, in modo rocambolesco. Nicoletti aveva portato avanti la Virtus, e negli ultimi minuti due gol di Allai (uno su rigore) hanno spinto i rossoblù verso il trionfo.

In scena anche diversi recuperi del 6° turno di Terza. Continua a dominare Cavriago con le sue due squadre: al primo posto c’è il Calcio Cavriago (17) che ha superato per 2-0 il Cadelbosco (12) a domicilio (Anida e Ait Lhai). Insegue lo Sporting Cavriago (16) con un divertente 3-2 sul Ramiseto (5), con Redeghieri, Prodi e Bonilauri protagonisti (per i montanari Mhainni e Demise).

Sorpresa al terzo posto: ecco il Gatta (13) che ha vinto per 2-1 un incredibile derby del comune di Castelnovo Monti col Felina (10). Costoli aveva portato avanti i locali, ma negli ultimi 10 minuti i granata hanno ribaltato tutto con un rigore di Ghirelli e con un’acrobazia di De Giuseppe. Chiudiamo con due risultati quasi tennistici: 6-0 dell’Invicta Gavasseto (8) sul Collagna (6), con gol di Melli, Bigi, Menabò, Badodi e Zanni (2), e 7-1 del Fogliano (8) sul Biasola (6) con Rinaldi, Tabacco, Iardino, Valentini, e con Leonardo ed Emanuele Lazzerini (due). Per il Biasola Belmonte.