La visione di Roberta Mori: "Abbiamo costruito l’agenda femminista"

"Sono state settimane intense, ma importanti per costruire la nostra agenda femminista". Così Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza Donne Democratiche, racconta la Festa Nazionale dell’Unità, giunta al suo termine nella serata di domenica. Al suo interno si è tenuta anche la Festa Nazionale delle Donne Democratiche, con quattro giorni di incontri e iniziative che hanno visto sul palco tantissimi ospiti.

Mori, che bilancio fa di queste due settimane? "È stato un grande impegno, per cui ringrazio tutti i volontari e le persone che ci hanno permesso di realizzare tutto ciò. Il bilancio è molto positivo, c’è stata una grande partecipazione, sia di pubblico sia da parte dei nostri protagonisti politici e degli esperti della società civile. Da portavoce nazionale delle donne democratiche non posso che essere molto orgogliosa dei quattro giorni di iniziative che abbiamo fatto".

Da reggiana come ha vissuto la centralità e l’importanza della città in queste settimane? "Reggio Emilia è città medaglia d’oro della resistenza, ma anche il luogo natale di Nilde Iotti, una donna che ha fatto la storia del nostro Paese. Posso dire con la massima umiltà che questa centralità ci ha inorgoglito ed è un riconoscimento delle nostre capacità di gestire eventi come questo, oltre che sintomo della fiducia del partito".

Lei ha parlato di agenda femminista, quali sono i punti principali che avete affrontato? "Partendo dalle proposte illustrate dalla segretaria Elly Schlein, vorremmo innestare un punto di vista di genere delle donne. Tra i temi di cui abbiamo discusso ci sono stati la salute e la libertà di scelta, perché quest’anno è stato il 50esimo anniversario dall’apertura dei consultori. Abbiamo affrontato il tema del lavoro, che deve essere equo, anche nel salario, perché abbiamo un gender pay gap significativo. Si è parlato di sport, perché il diritto allo sport è stato inserito in Costituzione, ed è un settore ancora pieno di diseguaglianze".

Domenica sul palco ha voluto sottolineare due tematiche in particolare. "Il primo è la violenza sulle donne da un punto di vista digitale, rispetto a ciò che è accaduto nei casi di cronaca recenti, in cui sono state coinvolte anche alcune delle nostre democratiche. Tutto ciò evidenzia che il patriarcato esiste in molteplici forme. Metteremo a disposizione le competenze legali di tante avvocate, per dare a questa battaglia un significato collettivo, per presentare poi reclamo al garante della privacy e all’Agcom. C’è bisogno di più consapevolezza, anche da parte degli uomini che devono essere al nostro fianco in questa battaglia".

Ha poi parlato anche di pace e Palestina. "Abbiamo avuto come ospiti le famiglie palestinesi e dato voce alle donne che hanno raccontato l’esperienza che hanno vissuto, sulla loro pelle. È stato un momento molto commovente".

È stata eletta Portavoce nazionale nel marzo del 2024. Come giudica il lavoro svolto fino a qui? "È stato un anno intensissimo, ma il bilancio è positivo. Siamo andate nei territori, per sviluppare in maniera concreta le relazioni e riconnettere tutte le donne del Paese. La mia piattaforma programmatica si chiama ’l’onda d’urto delle donne’ ed è pensata per essere sviluppata in quattro anni, per cui c’è ancora tanto da fare. Devo però dire che abbiamo già strutturato quasi in tutte le regioni le conferenze regionali e provinciali. Questo è ciò che noi vogliamo essere: un’infrastruttura femminista".