"La visione su Modula qual è?"

"La visione del Comune su Modula qual è?". A chiederlo è Matteo Balestrazzi, segretario del Partito Democratico di Casalgrande e consigliere comunale di minoranza.

A Casalgrande continuano le polemiche per il progetto per l’espansione dell’azienda Modula di Salvaterra su un terreno agricolo. Un gruppo di cittadini è contrario all’operazione e oltre 1200 persone hanno aderito alla petizione avviata da diversi mesi.

"Siamo al dunque su Modula con l’avvio il 5 settembre della conferenza dei servizi – sottolinea Balestrazzi –. Il presidente Ferrari della lista di maggioranza si è già espresso per il no insieme al Movimento 5 stelle. Esattamente cosa ne pensa il sindaco Daviddi non è dato a sapersi, ma il fatto che la proposta di Modula stia andando avanti fa pensare che lui la veda di buon occhio. Qual è la visione strategica del Comune sull’urbanistica di Casalgrande, sull’urbanistica di un polo produttivo importante per il nostro territorio e sul quale vogliono investire soggetti importanti e qualificati?".

L’esponente del Pd ricorda inoltre che più volte "abbiamo chiesto al sindaco di dirci pubblicamente la sua posizione, ma ad oggi Daviddi si appresta ad andare in conferenza dei servizi senza aver detto ai casalgrandesi quale sia il suo pensiero sull’espansione di Modula; ma anche cosa ne pensa, se sia una cosa fatta bene o una cosa fatta male, in che modo vorrebbe venisse fatta, se migliori o peggiori la situazione complessiva a Casalgrande". Per il segretario del Pd dopo dieci mesi "manca la visione del Comune sulla richiesta di espansione da parte di un privato in un’area produttiva e lavorativa strategica del nostro distretto in questo caso Modula. Su urbanistica e bilancio il sindaco deve dimostrare di avere la sua maggioranza. E questo è così per ogni amministrazione pubblica che si rispetti: dal Governo alla Regione, passando per Province e piccoli Comuni di qualsiasi colore politico". Balestrazzi sostiene che su un tema di "tale rilievo è impensabile che la maggioranza e il gruppo che governa il Comune assumano posizioni diverse da quelle del sindaco. Perché è lì che si decide come spendere i soldi dei cittadini e quale visione dare allo sviluppo del territorio. Se il sindaco non ha il sostegno dal suo gruppo su questi punti significa che c’è un problema politico ed è tutto dentro la sua maggioranza. Il Pd guarda con interesse, ma non è qua per tappare buchi".

Matteo Barca