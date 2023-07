La visita del prefetto Cocciufa al comando delle Fiamme Gialle

Nella giornata di ieri, il prefetto di Reggio, Maria Rita Cocciufa, ha fatto visita al comando provinciale della Guardia di Finanza, incontrando non solo i comandanti dei reparti (Nucleo Pef) ma anche una rappresentanza di finanzieri, in servizio sia nell’area operativa sia in quella logistica a supporto delle operazioni.

In questa occasione, il prefetto ha consegnato i distintivi per il nuovo grado ai militari appena promossi a Luogotenente e ha rivolto un messaggio di ringraziamento alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza della città per il prezioso lavoro svolto.

Successivamente, il comandante provinciale, colonnello Filippo Ivan Bixio, ha illustrato con un apposito briefing la realtà socio-economica della provincia reggiana, i principali fenomeni illeciti sotto il profilo economico e finanziario, e l’organizzazione del corpo sul territorio a presidio della legalità.

Il Comandante, nel rinnovare al prefetto un sincero augurio di buon lavoro, ha confermato l’incondizionato impegno della Fiamme Gialle reggiane a tutela di cittadini e imprese nell’azione di contrasto a ogni forma di illegalità economico-finanziaria.