"La vita dei residenti sarà un inferno"

di Francesca Chilloni

"L’istituzione del limite di velocità a 30 kmh in via Marconi (zona Lago) rallenterà la viabilità per mesi; quella del senso unico in entrata dalla strada provinciale111 e di uscita da via S. Nicola avrà come effetto quello di rendere un inferno la vita dei residenti in via S. Nicola per un tempo indeterminato". Così Rinascita Campeginese critica la recente decisione dell’amministrazione, finalizzata a rendere meno impattante il traffico pesante e intenso da e per la zona industriale, che oltre ad essere un pericolo ha determinato la devastazione degli asfalti.

"Siamo abituati agli annunci senza idee della maggioranza - affermano dall’opposizione - Il Codice della strada prevede il limite dei 30 kmh nei centri urbani al fine di creare strade a bassa velocità per traffico misto con pedoni, bici e monopattini. Non sono queste le caratteristiche di via Marconi. La misura (che occorre essere in grado di far rispettare) avrà effetti irrisori". Rispetto al senso unico, sottolineano che la precedente amministrazione (guidata da Rinascita) "aveva esaminato la possibilità, ma era emerso un problema di coordinamento con la Provincia, e ci sarebbe stato un aumento esponenziale del traffico pesante su via San Nicola. Dalle ricognizioni nei conti che avevamo lasciato, sono emersi 100mila euro destinati alla manutenzione stradale che evidentemente il Servizio finanziario non aveva avuto tempo di trovare finché governavamo noi. Ora è inverno, e l’attuale giunta non ha approvato il Bilancio entro il 31 dicembre, così è scattato l’esercizio provvisorio. La mancata presa in carico della problematica qualche mese fa, quando esistevano sia le condizioni economiche e le favorevoli condizioni climatiche, hanno portato a questa situazione di emergenza. Per noi le problematiche di via Marconi e di via San Nicola richiedono interventi più strutturati, radicali e definitivi".