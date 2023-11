La vita del capitano Landini nell’ultimo libro di Rita Coruzzi

La vita del capitano Giuliano Landini, comandante della motonave Stradivari ancorata a Boretto, diventa un libro. Lo ha scritto l’autrice reggiana Rita Coruzzi, dedicando il suo ultimo lavoro a uno dei profondi conoscitori del Grande fiume. Landini viene considerato un vero e proprio ambasciatore del Po, pronto a farne conoscere le bellezze, ma anche a intervenire quando le sue acque vengono minacciate da cambiamenti climatici o indifferenza dell’uomo. Dunque, non solo un Landini al timone della grande nave da turismo oppure ex campione internazionale di motonautica, ma anche persona pronta a intervenire per sollecitare quegli interventi di cui il Po avrebbe bisogno ormai da tempo. La Coruzzi ha raccolto le memorie di un’esistenza straordinaria, vissuta in giro nel mondo, ma con il cuore sempre ancorato sulle sponde della sua Boretto. Ha realizzato un racconto appassionante e ricco di aneddoti.

La presentazione del libro sulla motonave Stradivari, al lido di Boretto, il 10 dicembre alle 10,30, con ospite l’attore e autore Moni Ovadia.

A seguire navigazione sul Po con pranzo a bordo.