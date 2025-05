La vita della Berti è un cabaret

"La vita è un cabaret". Parola dell’Orietta nazionale che ha appena sfornato il nuovo brano per l’estate. Dopo compagni di viaggio che si chiamano Fedez e Achille Lauro ( “Mille”) , Rovazzi ( “La discoteca italiana”) e il grande Fiorello ( “Una vespa in due”), ora è la volta dei Fuckyourclique, un collettivo musicale che ha debuttato nel 2018. Abituati a brani dal linguaggio più colorito e dissacrante, i musicisti romani hanno fatto un’eccezione per il mitico “usignolo di Cavriago".

"Con loro mi sono trovata molto bene. Ormai da anni collaboro con musicisti giovanissimi. Sono creativi e stimolanti. Mi piace sempre di più sperimentare - confida Berti che ha presentato in esclusiva il brano a Verissimo da Silvia Toffanin - Questi ragazzi mi sono molto simpatici. Sono romani, hanno la battuta sempre pronta".

E i consensi stanno già arrivando. Dal mondo del web e dei social, la nuova canzone di Orietta, ironica e solare, ha già conquistato milioni di fan. Sembra di essere tornati per un po’ ai tempi in cui le canzoni estive avevano il sapore del mare, quando ogni estate, portava con sé una melodia diversa. La voce dell’interprete reggiana è sempre impeccabile: intonata, precisa, sempre più moderna e contemporanea. La presenza dei suoi nuovi compagni d’avventura, cesella un brano destinato a diventare una delle hit che domineranno le classifiche. Mentre la cantante si prepara ad affrontare il tour estivo (in cantiere anche un album di nuove canzoni), le sorprese non mancano.

"Ormai ho un filo diretto con i miei ammiratori anche attraverso i social. I miei figli Omar e Otis, mi hanno sempre detto che sono un mezzo importante per comunicare. In questi giorni, il mio amico Fabio Rovazzi, mi ha convinta ad entrare su TikTok (@oriettabertitiktok) - racconta con orgoglio - Per me il passato è importante. Ho avuto la fortuna di vivere gli anni d’oro della musica italiana. Ma non mi piace guardare troppo indietro. Rinnovarsi, cercare suoni nuovi e mettersi sempre in gioco fa parte dei miei progetti".