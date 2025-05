"La vita di Anghinolfi è stata distrutta sulla base di teoremi indimostrati"

"Non si può distruggere la vita di una persona come accaduto a Federica Anghinolfi, sulla base di un teorema infondato e indimostrato, addirittura chiedendo 15 anni di reclusione come nei casi di omicidio". È quanto ha detto nella sua arringa conclusiva l’avvocato e professore Oliviero Mazza (foto), che assiste la 63enne ex responsabile dei servizi sociali della Val d’Enza insieme all’avvocato Rossella Ognibene. "Il pm è rimasto nella caverna di Platone costruita abilmente dalla polizia giudiziaria e dal narrato delle parti offese, e ha visto solo le ombre proiettate sul muro credendole reati. Poi è stato costretto a uscire al sole del dibattimento e ha capito la realtà perché la difesa ha dimostrato il vero. Nonostante tutto, il pm non ha cambiato opinione: non è solo un errore metodologico, ma una scelta ideologica". Mazza ha parlato di "abuso del processo" da parte del pm, citando le Sezioni Unite Rossi 2011: "Ha privato le parti al diritto di celebrare un giudizio equo in tempi ragionevoli attraverso un numero esagerato di microimputazioni. Ci ha presi per sfinimento ma la collega Ognibene ha resistito".

Si è soffermato a lungo sulle "patologie" e della "strumentalizzazione politica": "L’avviso di fine indagini arrivò sette giorni prima delle elezioni regionali del gennaio 2020. Chi contendeva la Regione al partito che storicamente la guida, chiuse la campagna elettorale con un comizio a Bibbiano e coniò lo slogan ’Parlateci di Bibbiano’". Altra "anomalia politica" l’audizione del pm Salvi alla Camera dei deputati "a processo in corso" e di un maresciallo dei carabinieri "sentito lì prima che nel dibattimento". Ha optato di "processo alla scienza, con superstizioni medievali che ritornano e Anghinolfi viene identificata nella strega cattiva". Di "attacco al modello di welfare in una regione che lo considera un vanto". E poi si è soffermato su quelle che individua come debolezze dell’impianto accusatorio. I tanti capi di imputazione per la sua assistita, 64, "che parcellizzano l’accusa", dove "lei è elineata come capo di un’associazione che però il pm non aveva elementi per contestare".

I sette testimoni indagabili, cioè i testi d’accusa diventano potenzialmente coinvolti nei capi ascritti agli imputati: " Può essere che il pm volutamente o no abbia risparmiato alcuni indagati, ma non siamo nel common low: spero in una svista". Ha rimarcato la rinuncia delle difese a molti dei propri testimoni: "Se non c’è prova di colpevolezza, non è necessario portarli". Ha poi argomentato per smontare il falso ideologico nelle relazioni. E ribadito: "Per legge i servizi sociali devono intervenire sulla base di un sospetto di abuso o di maltrattamento". Evidenziando che, dopo la loro azione e le sedute di psicoterapia, "non solo i bambini non subirono danni, ma la loro condizione migliorò".

al.cod.