La vita e le storie di sinti e rom nelle opere di Mirga-Tas

Malgorzata Mirga-Tas, l’artista rom che nel ’22 ha rappresentato il padiglione della Polonia alla Biennale di Venezia, è l’autrice del progetto "The Big Dipper Will Foretell the Future of the Roma" (Il Grande Carro predirà il futuro dei rom), aperta fino all’8 febbraio alla Collezione Maramotti. In mostra una grande istallazione Karuzela (Carosello/giostra), sculture, opere, realizzate con stoffa e oggetti plasmati dall’incontro con le comunità sinte e rom di Rivalta, Roncocesi, Roncina, Cavazzoli, Pratofontana. Mirga-Tas dice: "Il legame con Reggio è diventato profondamente sentito, grazie all’incontro con le famiglie sinte del territorio e alla possibilità di avvicinarmi alla storia e all’eredità culturale delle comunità rom e sinte".

Cosa è emerso? "Nelle mie visite nelle aree abitate da queste comunità, è emerso con chiarezza come, nonostante la loro presenza in Italia risalga al XV secolo, non abbiano ancora accesso a una reale stabilità abitativa, spesso costretti a vivere in aree appositamente designate".

Cosa ne pensa? "Questo mi ha fatto riflettere sul forte contrasto con la situazione in Polonia, dove i Rom sono riconosciuti legalmente come minoranza nazionale, consentendo loro di accedere alla proprietà della terra e a forme di sostegno dello Stato, in quanto cittadini. In Italia, l’assenza di uno status giuridico formale limita fortemente l’accesso a risorse e programmi per le minoranze etniche".

Perché ha rielaborato la giostra? "L’installazione Karuzela si concentra sulle donne e sulle famiglie, ispirandosi anche alla lunga tradizione dei Sinti come proprietari e gestori di luna park itineranti, luoghi di intrattenimento molto popolari, spesso espressione di una contraddizione sociale: mentre il pubblico ne gode, chi li anima è ai margini. Il carosello è simbolo di questa dualità. Per il progetto, la Collezione Maramotti ha reso disponibili materiali d’archivio: foto, racconti di famiglie rom dei luna park, immagini che vanno dagli anni ’50 a oggi. In molti casi, la vita nel campo si intreccia con quella del luna park, che fa da sfondo alla quotidianità".

Come hanno risposto le comunità reggiane? "La risposta è stata straordinariamente generosa dando il consenso all’utilizzo delle loro immagini e storie, oggi si stanno avviando anche laboratori per proseguire questo dialogo. È un aspetto fondamentale: i Rom non sono semplici soggetti di una mostra, ma parte integrante della città. Partecipano, osservano, si riconoscono".

Come capire il nomadismo? "il nomadismo, spesso interpretato in modo distorto, viene associato all’instabilità, alla marginalità, o addirittura visto come un problema sociale. Ma per molti di noi, è legato a un’idea di libertà: la capacità di adattarsi, di attraversare confini, di reinventarsi. È un sapere antico, fatto di autonomia, di resilienza, e di legami che si costruiscono nonostante il continuo movimento".