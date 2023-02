La vita straordinaria di ’miss Deanna’ Ferretti "Con le sue mani ha intrecciato sogni e ambizioni"

Per i ragazzi di terza il percorso della scuola media sta terminando e, per la prima volta nella vita, abbiamo dovuto compiere una scelta importante relativa alla scuola superiore. Tanti gli istituti visitati con i genitori, i confronti con gli studenti e i professori, gli incontri con persone che ci hanno raccontato la loro esperienza di studi e di lavoro. Abbiamo conosciuto una donna straordinaria, Deanna Ferretti Veroni, un’imprenditrice che ha fatto la storia della moda e della maglia. L’incontro è avvenuto nel ‘salotto’ del nostro paese, la Sala d’Aragona nella Rocca Estense di San Martino in Rio. L’energia che emanava la signora Deanna era evidente fin da subito. Ci ha raccontato la sua vita, un mix di fortuna e tanto talento soprattutto all’inizio della sua carriera, quando ha incontrato per caso due signori inglesi che lavoravano per i magazzini Harrods e tutto ha avuto inizio. Ha lavorato con i più grandi stilisti italiani, ‘re’ Giorgio Armani, Valentino, Krizia per citarne solo alcuni e stranieri: uno fra tutti il giapponese Kenzo negli anni ’70. Tutta la sua vita ha ruotato intorno alla moda, alla maglia nello specifico, tanti sono stati i momenti di grande entusiasmo e altrettanti di sconforto in cui pensava di non farcela, ad esempio prima delle nuove collezioni, eppure ci ha fatto capire che se la passione prevale sulla fatica ogni situazione si risolve e si affronta. Ci ha colpiti il fatto che a un certo punto della sua vita, dopo la vendita dell’azienda, abbia deciso di trasformare tutto in un grande archivio: la ’Modateca’, ovvero un luogo di studio, di ricerca e di incontro per giovani stilisti. Per ’Miss Deanna’, da sempre la si chiama così, il sogno è perseveranza, necessario quindi credere nelle nostre azioni quotidiane. L’idea che abbia deciso, qualche anno fa, di spendere il suo tempo non solo per sé stessa ma per la realizzazione di un ospedale interamente dedicato alla donna e al bambino, il ’Mire’, é un’ulteriore prova della sua sensibilità e di come restituisca alla comunità come donna ciò che ha ottenuto con fatica nel corso della carriera. La sua vita può essere paragonata a un copione di Hollywood, le sue mani hanno intrecciato sogni e ambizioni come un ago intreccia un filo. È motivo di orgoglio per noi aver conosciuto una signora tanto carismatica che ha portato il nome del nostro paese in tutto il mondo.

Raffaella Bacilieri,

Gaia Colizzi, Zoe Mantovan, Diana Vico