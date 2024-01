La Vittoria alata ha compiuto cent’anni

Cento anni per la Vittoria alata. E’ trascorso un secolo esatto da quando uno dei monumenti simbolo del centro di Correggio fu collocato nella posizione che occupa ancora oggi, in corso Mazzini. Il monumento venne inaugurato nel dicembre del 1923, alla presenza di una folla di cittadini, rappresentando la figura della Vittoria alata su un piedistallo, nel gesto di chinarsi per raccogliere la fiaccola ardente, destinata ad illuminare il cammino dell’immortalità intrapreso dai Caduti. La statua è stata ricavata da un unico blocco di marmo di Carrara con sfondo di nembro giallo di Verona. Sui piani di sfondo del monumento si trova scolpito il lungo elenco delle vittime del primo conflitto mondiale, che comprende i morti in combattimento o in seguito a ferite, i morti per malattia contratta in guerra, i morti in prigionia e i dispersi in combattimento. Nel secondo dopoguerra – in occasione del decennale della Liberazione – furono ricordati qui anche i militari dispersi e caduti della Seconda Guerra Mondiale, raccolti in altre due lastre aggiunte ai lati di quelle esistenti, nello stesso luogo del centro correggese.