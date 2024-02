La vittoria dei cittadini. Via Gozzano, rimosso il generatore rumoroso

Del rumoroso ed altamente inquinante generatore che serviva per alimentare ‘l’antenna della discordia’ resta l’immagine di una macchia di olio formatasi dove era posizionato a ridosso del ripetitore e quella di uno ‘Scania’ (la marca svedese di autotreni) che si allontana da via Gozzano dopo aver caricato il motore ‘incriminato’.

È terminata così, almeno per il momento, l’ennesima vicenda legata all’antenna 5G della Wind3-Cellnex installata in via Gozzano, su cui è da tempo in atto una diatriba a colpi di carte bollate tra i cittadini residenti della via – che hanno formato un comitato – e il Comune e l’azienda di telecomunicazioni. Una querelle che nei giorni scorsi si era arricchita di una nuova, controversa, puntata: quella, appunto, della messa in funzione del ripetitore alimentato da un generatore con motore diesel estremamente rumoroso ed inquinante. Le segnalazioni dei cittadini residenti della zona – molte sono state le telefonate al Comando della polizia locale che le ha immediatamente inoltrate ai vigili del fuoco e ad Arpae – sono sfociate anche in una serie di lettere inviate alla redazione de Il Carlino che ha dato conto nell’edizione di mercoledì scorso. Un ‘combinato disposto’ che ha, evidentemente, fatto scattare i controlli che hanno portato a rilevare valori di inquinamento e rumore fuori scala e alla decisione di rimuovere il generatore. Osservato le pagine social, emerge che giovedì il personale di Ireti si è recato sul luogo dove sorge l’antenna per controllare, probabilmente, l’integrità della tubatura del gas che sorge a pochi metri da dove è stato installato il ripetitore e venerdì, appunto, il generatore è stato rimosso.

Ni.Bo.