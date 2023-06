La vittoria dei precari: in 76 ottengono la ’carta delle scuola’

"Il Tribunale di Reggio Emilia condanna il Ministero dell’Istruzione a rendere disponibile la carta docente al personale docente precario, con le stesse regole previste per il personale di ruolo".

Lo sentenza viene resa nota dalla Flc Cgil di Reggio Emilia che è riuscita ad ottenere importi compresi tra i 500 e i 2.500 euro – per un totale di 114mila euro – per i settantasei precari a cui ha dato assistenza per il riconoscimento del diritto.

"Negli ultimi quattro anni – si legge in una nota diffusa dal sindacato di via Roma – abbiamo preso in carico, insieme al nostro ufficio legale, numerose vertenze, molte delle quali con al centro la rivendicazione dei diritti dei lavoratori precari nella scuola", continua la Flc reggiana.

"Un’attività che ha messo insieme tanti singoli ricorsi che insieme sono diventati azione collettiva per il riconoscimento del lavoro svolto dalle persone". La carta docente per l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti, per un importo annuo di 500 euro, è prevista dalla legge ma non era stata concessa a tutti dal momento che la carta è utilizzabile solo dai docenti a tempo indeterminato, con esclusione dei precari, "in spregio del divieto di discriminazione sancito dall’Unione Europea e dalla Costituzione secondo cui “a stesso lavoro deve corrispondere lo stesso compenso”", fa notare il sindacato.

Per questo i ricorsi sul tema oltre a una ricaduta economica immediata consentono ai docenti precari anche di recuperare gli ultimi cinque anni scolastici, ribadendo il principio della pari dignità dei lavoratori precari rispetto a quelli di ruolo. Alla causa per il riconoscimento della carta docente hanno aderito finora oltre duecento insegnanti. La sentenza del 5 aprile ha riconosciuto un rimborso complessivo di 42.500 euro, in maggio altri 36.500 euro e poi 35mila.

"Siamo determinati a garantire, attraverso la tutela individuale, i diritti di tutti", conclude il sindacato scuola della Cgil.