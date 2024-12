La voce degli alunni del Sigonio in concerto per ricordare Adele

Un concerto per ricordare Adele Baldasarre, la 16enne di Scandiano deceduta improvvisamente lo scorso giugno. Gli studenti del liceo Carlo Sigonio di Modena martedì sera si sono esibiti a Scandiano in memoria dell’ex studentessa dell’istituto modenese. Il ricavato è stato destinato alla creazione di una sala di registrazione all’interno del liceo con l’obiettivo di valorizzare il talento degli studenti dell’indirizzo musicale. "Abbiamo deciso di organizzare questo evento – dice Francesca Nascetti, docente di canto e referente del concerto – non solo per ricordare Adele che rimane sempre nei nostri cuori, ma anche per far sentire alla sua famiglia la nostra vicinanza in questo primo Natale senza di lei". Durante la serata sono state lette alcune poesie scritte dagli studenti. Erano presenti i membri del coro degli specialisti di cui Adele faceva parte, i suoi compagni di classe e i professori con cui aveva un legame speciale.

m. b.