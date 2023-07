La voce di Aliya ci porta verso l’antica via della seta

Stasera, per la rassegna "Un giro (non solo) di jazz" organizzata dallo Spazio Gerra, Aliya (foto) - musicista polistrumentista e cantante di origini tartare - porta sul palco degli Orti di Santa Chiara (alle 21,45) sonorità esotiche che evocano l’antica via della seta. Nella musica di Aliya si mescolano gli echi folk dell’infanzia trascorsa nelle pianure della Siberia con la composizione e i suoni pop che rendono contemporanee e avvincenti le sue performance. Ad accompagnarla in questa serata saranno Marco Corleo alla chitarra e Gabriele Tomasoni alla batteria, un trio che vede impegnata la cantante al basso elettrico. L’ingresso al concerto è libero. La rassegna, nel programma di Restate, continua nei prossimi due giovedì. Torneranno in primo piano gli standard jazz riproposti in chiave soul dal T-Quartet, il 13 luglio. Mentre il 20 "Un giro (non solo) di jazz" si chiuderà con un tributo alla musica di Lucio Battisti.