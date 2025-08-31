’La Voce’ di Emergency. Tre giorni di festival

C’è attesa per il ricco programma del festival di Emergency, in programma dal 5 al 7 settembre in città, per la quinta edizione di un evento che ha come tema ’La voce’. Per tre giorni le piazze di Reggio saranno animate da incontri, performance artistiche, laboratori, musica, cinema e teatro per riflettere insieme sulle grandi questioni del nostro tempo. Si comincia venerdì 5 settembre alle 21,30 in piazza Prampolini con l’esibizione di un grande coro pop, composto dall’intero pubblico presente che si troverà a imparare e cantare una canzone di pace svelata sul momento sotto la guida di un maestro.

Sabato 6 settembre alle 21,30, ancora in piazza, una serata speciale ’Per Gaza’. Le cantautrici Levante e Francamente, i cantautori Maurizio Carucci degli Ex-Otago e Mirco Mariani degli Extraliscio, l’attrice Camilla Filippi e tanti altri saranno i protagonisti della serata che ha l’obiettivo di alzare la voce, attraverso musica e poesia, contro ciò che sta accadendo in Palestina.

Domenica alle 19.30 in Piazza Prampolini un altro spettacolo dedicato alla Palestina con ’Gaza: cronache di guerra’ di Fabio Tonacci, le musiche di Ziad Trabels e una performance live paste-up di Laika. Tra gli ospiti del festival anche la scrittrice e storica Benedetta Tobagi, l’artista, attore e autore Alessandro Bergonzoni, lo scrittore Gianrico Carofiglio, l’attrice e scrittrice Tezetà Abraham, il violoncellista Simone De Sena, la regista, sceneggiatrice e attrice Sabina Guzzanti, il regista Paul Jay, lo stand-up comedian e regista Salvo di Paola, le giornaliste Tonia Cartolano, Marianna Aprile, Lucia Goracci, Chiara Piotto, Simonetta Sciandivasci, la saggista e giornalista Paola Caridi, il giornalista Stefano Nazzi, il rettore universitario Tomaso Montanari e molti altri.

A Palazzo dei Musei viene allestita la mostra ’Contro la guerra. Sguardi e immaginari’, aperta fino al 26 ottobre, con ingresso libero. E resta attiva pure ’Se telefonando, io potessi…’, esperienza partecipativa allestita in centro storico. Lo spazio sarà accessibile in vari momenti: venerdì 5 settembre dalle 16 alle 20, sabato dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20, domenica 10-14. Grande attenzione viene dedicata anche ai più giovani, con il palinsesto ’Generazioni’, tra laboratori, letture animate ed eventi pensati per bambini, ragazzi e famiglie.

Info: www.emergency.it/festival; se i biglietti sono esauriti, da giovedì all’infopoint di Piazza Prampolini, saranno disponibili altri biglietti.