La voce di Laura Mars riaccende i sogni di Aretha

Una storia, una notte piena di musica ed emozioni, un racconto intriso di magia. Aretha Frankin è un simbolo reale dell’emancipazione femminile ed è, anche e soprattutto, una delle icone intramontabili della musica nera, una vera e propria regina del soul. E, stasera alle 21, a L’Altro Teatro di Cadelbosco di Sopra, a raccontarla sarà Laura Mars, cantante reggiana, originaria di Casalgrande, con diverse produzioni discografiche alle spalle e collaborazioni musicali con tanti artisti, soprattutto del panorama jazz italiano. La cui conosciuta ed apprezzata tonalità di voce è in grado di modulare al meglio canzoni come quelle di Aretha Franklin.

"Questo spettacolo - racconta Laura - era nato prima della pandemia in accordo con il teatro De Andrè. L’idea era di narrare la storia di una donna che ha superato mille difficoltà anche grazie alla musica. Volevamo raccontare, attraverso la sua storia, la vita di tante donne che non si sono arrese".

Cosa si devono aspettare tutti coloro che, questa sera, assisteranno allo spettacolo?

"Interpreterò, ovviamente, le sue canzoni ma, tra un brano e l’altro, racconterò anche gli aspetti più interessanti della vita di Aretha. Non volevamo fare uno spettacolo stile cover band, ma una vera e propria reinterpretazione e rivisitazione delle sue canzoni.

Ci saranno anche dei video che ho realizzato io e che accompagneranno i momenti narrativi della serata. In questo modo il pubblico entra davvero nella vita di Aretha e spero di incuriosire chi sarà presente. In modo che, poi, abbia voglia di scoprirla ancora di più e di andare a riascoltarsi tutte le sue canzoni. Abbiamo cercato di costruire uno spettacolo che, per noi, è molto interessante e bello".

Sul palco, insieme a Laura Mars, ci saranno Ivano Borgazzi alle tastiere ed Emanuele Sgarbi alle percussioni.

Ingresso 10 euro. Prevendite online: 2tickets.it. Info: [email protected] o 0522.392137 (Arci Reggio Emilia)