La voce di Marina per Arnia

La cantante Marina Santelli e la sua band tornano a Guastalla per un concerto a scopo benefico organizzato dall’associazione Arnia. Appuntamento fissato per stasera alle 20,30 al teatro Ruggeri. L’associazione Arnia ha ideato questo evento, abbracciando la causa di Regina, una bambina di quattro anni di Reggio Emilia, affetta da una rarissima malformazione ossea chiamata "Emimelia Tibiale". Per raccogliere fondi da destinare a questa nobile causa è stato proposto anche questo concerto con il quartetto di Marina Santelli in scena al Ruggeri. Marina è una voce ben nota nel panorama musicale.

Vanta collaborazioni con Mario Biondi, Sonohra, Mietta… nel 2011 e 2012 è a guida della house band del Montreux Palace al prestigioso Montreux Jazz festival. E’ stata chiamata a lavorare come corista anche nei noti studi Abbey Road di Londra.