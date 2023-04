La voce di Saman in aula "Sono tornata a casa Non posso parlare stanno sempre con me"

La voce di Saman è rimbombata nell’aula della Corte d’Assise ieri pomeriggio. Due messaggi vocali, quasi al termine dell’udienza-fiume di ieri sul delitto della 18enne di Novellara. Un colpo al cuore. Saman era appena fuggita dalla comunità bolognese in cui era stata accolta dopo l’allontanamento dalla casa dei genitori di Novellara. Messaggi del 12 aprile 2021, custoditi nel telefono di Françoise Agnello, educatrice della struttura, che la trattava con amore. "Per me era come una figlia", dirà la donna in lacrime. "Sono andata a casa, ora non posso parlarti, poi ti spiegherò". E ancora: "Tra pochi giorni prendo i miei documenti perché adesso ho chiesto a mio papà che voglio comprare un cellulare perché adesso sto usando il cellulare di mia mamma e quindi... e dopo prendo sim... dopo io ti dico tutto...sì mi ha detto... uhm cioè una persona che io ho a casa ti dico tutto". Messaggi molto affettuosi, in cui l’educatrice le chiedeva conferma del fatto che lei fosse a casa chiamandola ’Sammy’. E Saman rispondeva con cuoricini. Una conversazione che arriva fino a poche ore prima che lei fosse uccisa e in cui la ragazza le aveva rivelato di essere tornata a casa soltanto perché glielo aveva chiesto il fidanzato. "Ti giuro che non capisco perché sei andata via – la incalza l’educatrice nella stessa chat – Se fossi andata da lui avrei capito, ma dai tuoi genitori no. E Saqib mi cerca sempre e mi chiede di te". A quel punto la ragazza le dice in un altro vocale: "Ti voglio dire tutto… però adesso no… però ti dico tutto". A quel punto la donna scrive: "Ho sempre pensato che lui mentiva". Saman scrive poi: "Mio telefono ce l’ha lui". "Saqib?", chiede la donna. "Sì", risponde la ragazza, aggiungendo: "Giuro, non è colpa mia". Il 29 aprile 2021, un giorno prima che la 18enne scomparisse, scrive su Instagram all’educatrice che quel giorno l’avrebbe chiamata "per dirle tutto". L’indomani però è la donna a scrivere a Saman, chiedendole se stesse bene. La ragazza dice di avere la febbre, che non mangiava da quattro giorni perché era arrabbiata con la sua famiglia. L’educatrice che poi in aula ha letto i messaggi inviati quello stesso giorno, il 30 aprile, chiede a Saman se Saqib non leggesse i suoi messaggi su Instagram. La ragazza risponde: "Non lo so, lui ha spento il mio cellulare, forse lo ha buttato". Ed è allora che l’educatrice le suggerisce di cambiare la password del social: "Io di lui non mi fido, Sammy – scrive – mi dispiace. Sai che ci tengo tanto a te e lui mi ha presa in giro. Io ero preoccupata per te e lui sapeva dov’eri". Saman risponde: "Ti voglio dire tutta la verità, ma non so come, perché mia mamma e mio fratello sono sempre in camera mia".

In mattinata, un’altra testimonianza in aula si è incentrata sulla figura di Saqib: quella di un luogotenente dei carabinieri di Frosinone da poco in congedo. Ha raccontato che il fidanzato di Saman, conosciuto dalla 18enne sui social, era "spaventato, in una condizione di fragilità per le continue minacce ricevute al telefono dal padre della ragazza". Tre mesi dopo averlo visto per la prima volta, "il 12 maggio – ricorda il carabiniere – ha presentato denuncia nei confronti del padre di Saman per le minacce ricevute da lui tramite telefono". Poco prima di quella data "lui si presentava quasi tutti i giorni davanti alla caserma per sapere se c’erano novità su Saman". Il 7 giugno fu risentito dai carabinieri di Reggio e Guastalla, quando disse di avere il telefono di Saman. "Non era stato del tutto sincero, continuava a dire cose spezzettate, veniva incalzato affinché dicesse la verità. Era reticente, cercava sempre di sviare. L’ho poi risentito io il 10 giugno, perché avevamo saputo della fuoriuscita di notizie sui media. Qualcuno era riuscito a procurarsi il suo numero e, spacciandosi per carabiniere – ha detto ancora il testimone – era riuscito a farsi raccontare l’intera storia. Da allora lo abbiamo trovato dimagrito,stava sempre a letto, in una situazione psicologica di fragilità. Siamo andati a casa, nella cooperativa: stava male, abbiamo chiamato il 118 che lo ha poi portato a Cassino dove è rimasto ricoverato per una decina di giorni. Appena uscito dall’ospedale, accompagnato da un operatore, ha iniziato a prendere a testate un palo della segnaletica davanti alla caserma. Gli sembrava ingiusto che gli fossero stati sequestrati i due telefoni, ma poi la responsabile del centro gli disse che gli avrebbe fatto chiamare due volte alla settimana". Il carabiniere lo ha rivisto la scorsa estate: "Mi ha detto che lavora e sta bene, anche se ha paura che qualcuno faccia del male alla sua famiglia".

