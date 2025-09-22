La voce di un’autista fuori dal coro: "Con Seta mai avuto un problema"

"Trovo davvero incredibile che ci siano solo voci negative nei confronti di Seta". È una voce "fuori dal coro" quella di un’autista Seta che, in una lunga lettera, racconta la sua esperienza (e chiede l’anonimato). "Sono autista Seta da un anno e anche io ho frequentato l’Academy, come il collega che ha lasciato dopo due mesi. Ho letto l’ex collega lamentarsi del fatto che bisogna fare gli acrobati per fare i biglietti a bordo. Non capisco: se sono in fermata, fino a quando non ho fatto i biglietti non riparto; se me li chiedono mentre sto viaggiando, mi fermo alla fermata successiva. O il signore li faceva durante la marcia?".

Lo stesso collega "si è dimenticato di dirvi, però, che se un autista fa i biglietti, su quei biglietti prende una provvigione che al netto sarà del 25%". Lo stipendio di Anna (nome di fantasia, ndr) "oscilla tra i 1.500 euro senza straordinari e i 1.800 con super nastri e straordinari – dice –. Onestamente? Per le responsabilità che ha un autista sono pochi, ma quali stipendi in Italia sono in linea con il costo della vita e con le mansioni ricoperte?".

Quest’anno "ho trovato una disponibilità da parte dell’azienda che mai ho trovato altrove – aggiunge –. Quando mi hanno messo per due settimane su Reggio, ad esempio, mi è bastato far notare che con gli orari assegnatemi, arrivavo a lavoro con quattro ore scarse di sonno che subito mi hanno cambiato i turni per permettermi di riposare adeguatamente. Quando mi è servito un permesso per portare mia madre disabile alle visite, o per me stessa, non mi è mai stato negato. Mi fa male leggere tutto questo astio nei confronti di un’azienda che non mi pare assolutamente sorda alle richieste dei propri dipendenti".

Quando poi ci sono "colleghi che fumano a bordo, rispondono sgarbatamente ai passeggeri, si rifiutano di fare i biglietti, guidano come se fossero in Formula 1, mandano e ascoltano vocali e potrei continuare... La gente scappa perché lo stipendio è basso? Penso che alcuni rimangano perché altrove non lavorerebbero a lungo".

"Una volta da un sindacalista mi son fatta spiegare i motivi per cui c’erano tanti scioperi – conclude –. Su molte cose posso anche condividere, ma negli ultimi vent’anni, dopo il fallimento della mia ditta dove avevo il contratto fisso, sono saltata da un lavoro all’altro, ho visto una marea di contratti a termine, due nazioni diverse, tre regioni, contratti in regola, a chiamata, in nero, ho persino avuto un datore di lavoro che mi rubava i soldi in busta paga. Dopo tutto questo, l’unica cosa che m’è venuta da dire a quel sindacalista è stata: “Credo siate un poco viziati“".