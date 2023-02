La Volante salva un’anziana signora Era caduta, la vicina sentiva i suoi lamenti

Quando si dice l’importanza di avere un vicino sveglio. La Volante, lunedì pomeriggio, è intervenuta in centro per soccorrere in casa una signora anziana che era rimasta dolorante a terra dopo una caduta. A dare l’allarme è stata una vicina, una giovane di 25 anni, che sentiva la povera signora lamentarsi e chiedere aiuto. L’equipaggio della Volante è riuscito a parlare con la signora dall’esterno; avuta la contezza della situazione gli agenti sono riusciti ad aprire la porta. La signora è poi stata affidata al 118.