La voragine di via Poli: "Scoperta e pericolosa"

Buca, con acqua, letteralmente. Visto che un forte acquazzone l’ha generata e lascia scoperta una tubatura dell’acquedotto. Si trova in via Poli, zona Rosta Nuova. Profonda quanto basta per far sparire un piede e adeguatamente larga per rovinarsi una giornata, magari al pronto soccorso, se involontariamente ci si finisce dentro.

Di sicuro preoccupa non poco gli abitanti della strada, in particolare la signora Chiara Cilloni, fisioterapista reggiana, la cui abitazione è nelle immediate vicinanze della piccola voragine, e che ha segnalato la situazione al Carlino, soprattutto perchè, nonostante sia passato diverso tempo, nessuno è ancora venuto a sistemare le cose.

"E’ comparsa un paio di mesi fa -spiega dopo un periodo di forti piogge. Me ne sono accorta perché, trovandosi a lato strada, nei pressi della stessa ci sono i bidoni della raccolta differenziata dei rifiuti, uno di essi la copriva e quando è stato spostato, è stato possibile notarla. Ho chiamato subito la Polizia Locale, ma non mi rispondeva nessuno. Al che mi sono rivolta alla Stradale che poi mi ha messo in contatto con i Vigili Urbani, che dopo un paio di giorni sono intervenuti".

In un primo tempo l’intervento della pattuglia ha permesso di segnalare ai passanti, e agli automobilisti, la presenza della piccola voragine, mediante il classico nastro biancorosso.

Successivamente, a protezione dell’incolumità dei cittadini si è provveduto a piazzare delle più incisive e visibili transenne di plastica. "Dopo aver fatto l’intervento, gli agenti della Polizia Locale ci hanno detto che sarebbero poi intervenuti gli operatori del Comune per sistemare la buca. Però ancora non è successo e più il tempo passa più la buca si allarga. Tra l’altro, nella buca, è presente in bella vista anche una tubatura dell’acqua. Mi chiedo perché non siano ancora venuti a riempirla".

Quanto segnalato dalla signora Cilloni non è una novita, purtroppo per Reggio innanzitutto, ma è un problema comune a tantissime altre città.

E al di là della ripetitività della cosa e delle annose carenze di personale degli enti locali, il pericolo è oggettivo: soprattutto per la larghezza e la profondità della buca. Come si può vedere anche dalle foto a corredo.