La zona di Corte Tegge è più sicura grazie ai defibrillatori di Me-Cart

Il Gruppo Me-Cart di Cavriago nei giorni scorsi ha installato 5 defibrillatori all’interno dei suoi stabilimenti oltre ad uno all’esterno, destinato ad un utilizzo pubblico per dare un servizio alla comunità. La zona Industriale di Corte Tegge ogni giorno vede la presenza di centinaia di persone. Per questo l’intervento di Me-Cart assume una rilevanza importante, non solo per l’azienda, ma anche per il territorio cavriaghese. L’intervento è stato fortemente voluto dalla realtà produttrice di imballaggi in cartone ondulato che negli ultimi anni ha investito e sta continuando ad investire in welfare e sicurezza per il proprio personale. Da qui l’idea di non fermarsi solamente all’area interna, ma di dare un servizio anche all’esterno, alla comunità di Corte Tegge.

L’intervento ha visto l’installazione di 3 ’Dae’ in via 8 Marzo all’interno dei vari stabilimenti produttivi, una macchina all’esterno ad uso pubblico ed altri due dispositivi nelle sedi distaccate del Gruppo, una a Sorbolo di Parma ed una al Villaggio Crostolo, dove è situata la Cartotecnica Ellegi, altra azienda del Gruppo. I Dae scelti sono di ultima generazione, le macchine infatti sono dotate di meccanismo automatizzato per il controllo giornaliero del funzionamento degli elettrodi, dello stato delle batterie e dei circuiti interni. Inoltre sono adatti a qualsiasi situazione atmosferica, potendo rimanere attivi dai – 5°C ai 50°.