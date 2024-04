La zona verde intitolata a Ferri

Sabato pomeriggio a Chiozza sarà ufficialmente inaugurata una nuova area di forestazione urbana che crescerà accanto a via Fattori e sarà dedicata alla memoria di Silvano Ferri, colonna della Croce Rossa di Scandiano e storico volontario del Circolo dei Colli di San Ruffino, scomparso nel 2021.

La cerimonia del taglio del nastro del bosco urbano inizierà alle 14.30 e sarà un’occasione per riunire, oltre alle autorità, familiari e amici volontari, uniti nel celebrare la vita e il contributo di Silvano. "L’evento – dicono dal Comune di Scandiano – è aperto a tutti coloro che desiderano unirsi in questo momento di ricordo e di riconoscimento per un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra comunità". All’iniziativa parteciperà anche la Croce Rossa scandianese.

Silvano Ferri, volontario settantenne della Croce rossa, aveva perso la vita in un tragico scontro frontale avvenuto nel dicembre del 2021 sulla Pedemontana. Silvano era padre di Marco Ferri, ex vicesindaco e assessore a Scandiano nonché attuale direttore del distretto dell’Ausl di Scandiano.

