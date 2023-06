La Ztl allargata? Tremila no Record di firme raccolte "La città va vissuta di giorno"

di Lara Maria Ferrari

"Chiediamo all’amministrazione e all’assessora Carlotta Bonvicini di fermare la messa in atto della ZTL, finché non vengano attuate le azioni che facilitino l’accesso a persone, clienti e visitatori, che arrivano in centro da fuori l’esagono". Questo le motivazioni con cui gli esercenti del centro hanno indetto la raccolta firme per riaprire il dialogo sulla ZTL, attivata dal Comune tra via Ariosto, corso Garibaldi e via Emilia S. Stefano. Raccolta finora giunta a 2108 sottoscrizioni da parte di residenti e 192 da parte di commercianti e piccoli imprenditori, a cui si aggiungono le oltre 1000 raccolte davanti alle scuole delle zone interessate, attraverso una mozione popolare. Che cosa ci si aspetta dall’Amministrazione lo hanno chiarito ieri i membri del Comitato organizzatore, Daniela Govi e Federico Bonioni per corso Garibaldi, e Laura Severini, di ATI Santo Stefano 2.0. Ciò che lamentano in prima istanza è che, a fronte dell’adozione di misure restrittive alla circolazione, "atto che metterà in discussione identità e vocazione dell’esagono", la scelta non sia stata preceduta da un percorso di condivisione che deve vedere tutti protagonisti, e parallelamente porti all’adozione di misure di ingresso in centro sostenibili e accessibili a tutti, comprese le persone fragili. "Se parliamo di città sostenibile, vorremmo capire come essa viene interpretata dai tecnici – evidenzia la Govi –. Ad esempio portiamo il deposito di bici di via Cecati, rinnovato con 120 posti e chiuso da anni, o il minibù della tratta Polveriera – Volo park, che al sabato si ferma alle porte della città. Non siamo a conoscenza di azioni che hanno reso meno impattante e più veloce l’entrata in centro, anzi. Abbiamo riscontrato l’eliminazione di servizi". "La città va vissuta di giorno. Non esiste soltanto la Reggio degli eventi, che si anima e richiama gente la sera – aggiunge Tino Cavagnari - Stiamo assistendo a un film già visto. L’amministrazione metta in atto misure per coinvolgere la cittadinanza nella fase diurna". "Le parole con il quale il PUMS viene presentato lo rendono un progetto che non può che essere condiviso, ma cio che si sta verificando è una progressiva chiusura delle strade di accesso all’esagono, senza alcun piano che preveda misure cuscinetto. - interviene Severini – Il Comune non ha dato seguito alle richieste di confronto con gli attori coinvolti: in via Porta Brennone traffico, smog e rumore sono triplicati. Le finalità espresse nel documento risultano dunque fallite". Da qui l’affondo del comitato: "Il Comune tiene a sottolineare che il PUMS è un progetto condiviso, ma le testimonianze riferiscono al contrario di un modo di procedere opaco e decisioni fissate, senza alcun contraddittorio. Dopo aver presentato, nel 2018, un percorso cosiddetto Partecipato, il comune non ha dato seguito alle proposte presentate dagli stakeholders".